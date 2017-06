No hi haurà revolució a l’hora dels fitxatges

Aquest estiu no hi haurà cap revolució al Barça. A escala esportiva, segons les fonts consultades per l'ARA, hi haurà una “evolució”, és a dir, retocs puntuals en totes les demarcacions, entre 3 o 4 entrades de jugadors, i molt moviment de sortida per intentar recol·locar els jugadors cedits que tornen.

“No serà un estiu amb gaires moviments”, confirmaven ahir durant la presentació de Valverde, que s’ha d’asseure amb el secretari tècnic, Robert Fernández, per definir els moviments. Un lateral dret, un interior i un davanter, amb els interrogants d’un central i un porter.

Això és el que pretén buscar el Barça al mercat si no hi ha cap novetat inesperada: un jugador que demani marxar. Robert va lloar el nou tècnic i va assegurar que per sobre de “l’experiència”, el que compta al Barça són “els coneixements”. “Gestionarà molt bé el nostre vestidor”, va dir el secretari tècnic sobre Valverde.