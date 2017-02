No parlaré de futbol... no parlaré de futbol...

Va ser un exercici de contenció espiritual gegantí. Posar la ment en blanc. Comptar fins a 10 tres vegades abans d’escriure. Convèncer-me que una mala nit la pot tenir tothom. Que veure els pitjors trenta minuts del Barça al Camp Nou en moltíssims anys era una qüestió de probabilitats. Algun dia havia d’arribar. Que pot passar que el Barça jugui com un equip petit perquè el rival també juga. I més si va necessitat com l’Atlètic de Madrid. Que si els jugadors blaugranes no sabien ahir controlar la pilota era per un alineament nefast dels astres. Que tots els equips tenen dret a un dia de vulgaritat. Fins i tot aquesta generació. Que algun dia arribarà per fi el bon joc, ja que sense jugar a res el Barça s’ha plantat a una final. És qüestió de fe. Que el dia que més justificada és la crítica, més magnànim s’ha de ser.

Per això, buscant llum en una nit de foscor generalitzada -els resultadistes van viure una nit d’èxtasi-, i deixant de banda Messi, sorgeix la figura d’André Gomes. Seria hora de començar a plantejar-nos si ens creiem el portuguès o no. I si ens el creiem com a pivot defensiu, el recanvi de Busquets. Ja al principi de curs, el mateix Luis Enrique va posar en dubte les aptituds d’André Gomes per fer de migcampista defensiu. “És més interior que pivot”, va sentenciar l’asturià després de fer-lo jugar uns minuts contra el Celtic en aquesta posició. Des de llavors, l’ex del València hi ha anat sumant aparicions. I en un dels partits més importants de la temporada, contra un rival desesperat, el tècnic va triar-lo a ell per contenir el joc matalasser, deixant a la banqueta Mascherano. No va ser un partidàs d’André Gomes, que, tot i la seva planta imponent, no té la contundència que requereix la posició. Però ahir va saber sortir jugant en un parell de jugades trencant les línies rivals per trobar Messi, i l’argentí es va inventar el primer gol. Queda molta feina per fer un nou Busquets, però almenys ja no és el jugador gris de l’inici. Per dir alguna cosa de futbol...