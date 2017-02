Paco Alcácer trenca el malefici a la Lliga 281 dies després

Els aficionats blaugranes no estan gaire acostumats a les rotacions, sobretot des que Messi, Neymar i Suárez vesteixen la samarreta del Barça. Per això, quan al Camp Nou es va conèixer l’onze inicial i es va comprovar que Suárez no jugaria d’inici, molts van arrufar el nas. Luis Enrique decidia capgirar l’equip i donar descansos generalitzats, també als davanters. Aquesta vegada va ser el torn de l’uruguaià, que va cedir el lloc a Paco Alcácer. I el de Torrent, que encara no havia marcat cap gol a la Lliga des que vesteix la samarreta culer, ho va celebrar marcant el primer gol del partit, el segon des que va fitxar a l’estiu (l’altre havia sigut al desembre a la Copa). 281 dies després, Alcácer tornava a veure porteria al torneig de la regularitat. L’últim cop havia sigut a l’abril, quan encara jugava al València, en un partit contra el Getafe.

“Gairebé m’he alegrat més del gol d’Alcácer que dels que marcava jo com a jugador”, deia Luis Enrique en to de broma, per completar la resposta després. “Tots ens n’hem alegrat. Sento especial empatia pels jugadors que sempre intenten millorar, que s’esforcen quan no els surten les coses. El gol li anirà molt bé”, rematava l’entrenador, que no només destacava la capacitat ofensiva del davanter, sinó també el seu treball per recuperar pilotes.

Acusat de ser poc participatiu durant els partits, Alcácer va entrar en joc de seguida. Només al primer minut va rebre una pilota a l’espai que no va poder cedir en condicions a Neymar. Els rols van canviar al minut 18 i aquesta vegada la pilota va acabar al fons de la porteria, rematant amb precisió i força al pal curt. No seria l’única jugada perillosa, ja que al segon temps també disposaria d’una jugada a l’espai que va quedar en no res per culpa d’un mal control. “Marcar dona confiança, sigui quan sigui. L’entrenador m’ha donat suport durant tots aquests mesos i per sort vinc d’una família que m’ha inculcat la idea que no he d’abaixar mai els braços”, expressava el futbolista, que va rebre la felicitació de tots els membres del vestidor.

El d’Alcácer no va ser l’únic canvi de Luis Enrique respecte de l’onze estàndard. En defensa van jugar Aleix i Mathieu, al mig del camp van ser-hi Rafinha i Arda i el tècnic va fer descansar Messi al minut 63 amb el 2 a 0 al marcador. “Ha sigut un dia molt positiu i s’ha vist que per aconseguir tots els objectius hem de comptar amb tots els jugadors. Hem guanyat tres punts meravellosos”.

Segon gol d’Aleix Vidal

Un altre dels protagonistes del partit va ser el gol d’Aleix Vidal, el segon que marca amb la samarreta blaugrana, coincidint amb el tram de la temporada que té més minuts. “No sé si estic en ratxa, però és una sort ajudar l’equip amb gols”, deia el de Puigpelat, que ha passat de no anar ni convocat a jugar cinc dels últims set partits.