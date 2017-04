Parèntesi intrasetmanal abans de la traca del cap de setmana

Entre el clàssic de diumenge i la 34a jornada de Lliga només havien passat tres dies. Massa poc perquè els futbolistes titulars en l’exigent duel entre el Reial Madrid i el Barça haguessin tingut el descans necessari. Per això, i aprofitant que els dos candidats al títol de Lliga tenien rivals relativament assequibles, els entrenadors van fer múltiples rotacions als onzes titulars. En el cas blaugrana, perquè dissabte jugarà el derbi contra l’Espanyol a Cornellà-El Prat, i en el madridista, perquè el cap de setmana rep la visita del València al Bernabéu.

“Aquestes oportunitats ens van bé, i més tenint en compte el calendari d’aquesta setmana”, comentava Luis Enrique a la sala de premsa. “A partir de maig tindrem un partit per setmana i més temps per recuperar-nos després de cada partit”, afegia. Mentrestant, l’entrenador va “aconseguir el que volia”: donar descans als més carregats de minuts i regalar una nova oportunitat als menys habituals, que amb el 7-1 final “surten més reforçats”.

Luis Enrique va calcular mil·limètricament l’alineació titular contra el conjunt navarrès. Va convocar tots els disponibles, a més d’Aleñá, del B, però va fer seure a la banqueta homes com Iniesta, Suárez, Jordi Alba, Sergi Roberto i Umtiti, tots ells titulars al clàssic. En el cas concret d’Umtiti, el central estava a una targeta de la suspensió i, per tant, de perdre’s el duel de dissabte contra els blanc-i-blaus.

Només Ter Stegen, Piqué, Rakitic i Busquets, a més de Leo Messi, van repetir a l’onze titular. I aquest últim, acostumat a jugar tots els minuts, també va gaudir de descans després de marcar el seu segon gol del partit, que s’afegeix al seu compte particular. Carles Aleñá va rellevar-lo al minut 62. Mitja horeta de descans per a un dels futbolistes més carregats de minuts de l’equip blaugrana. Va ser, de fet, l’única substitució en un partit que l’equip va sentenciar després del descans i en què no va ser necessària l’actuació dels altres titulars habituals.

Zidane fa nou canvis

Si Luis Enrique va fer sis rotacions, el seu homòleg a la banqueta del Reial Madrid en va fer nou en el triomf al camp del Deporitvo. Zinedine Zidane només tenia problemes a la defensa, amb l’absència obligada de Pepe per lesió i de Sergio Ramos per sanció. Per això va fer saltar a la gespa Nacho i Marcelo, els dos únics futbolistes que van repetir respecte de l’onze titular al clàssic.

El tècnic, que ja havia deixat fora de la convocatòria Cristiano i Kroos, va canviar el porter, va fer entrar Varane -que va accelerar la recuperació- i va modificar tot l’equip del mig del camp en endavant. La segona unitat, efectiva sempre que Zidane l’ha necessitat, va respondre amb tres gols a la primera meitat de Morata, James i Lucas Vázquez. Els titulars estaran descansats per al duel contra el València.