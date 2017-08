El Barça s'assegura Paulinho i segueix picant pedra per portar Dembélé i Coutinho

El Barça i el Guangzhou Evergrande ja tenen enllestit un acord per al fitxatge del migcampista internacional brasiler Paulinho. L'ARA va poder confirmar les informacions publicades pel diari britànic 'Daily mail' sobre un fitxatge que permetrà a Valverde reforçar el mig del camp a canvi 40 milions d'euros. El brasiler signaria per quatre temporades, malgrat que des del club es guardava silenci. Paulinho, però, va confirmar a la premsa brasilera que havia rebut permís del seu club per no jugar el partit que li tocava de la Lliga xinesa, ja que es desplaçarà a Barcelona, on la seva idea és poder passar la revisió mèdica aquest dilluns mateix.

Paulinho ha estat un dels objectius del Barça de l'estiu, tot i que el seu fitxatge ha generat controvèrsia entre l'afició per tractar-se d'un futbolista de 29 anys, que juga a la Xina i que no va triomfar a Europa durant el seu pas pel Tottenham. Internacional amb el Brasil, Paulinho és un migcampista de contenció, recuperador i amb un perfil més físic, tot i que té molta arribada a l'àrea rival. El Barça ja va presentar una primera oferta, a principis d'estiu, per Paulinho. El Guangzhou, però, va rebutjar els 20 milions inicials dels blaugranes. Ara haurien acceptat els 40 de la segona proposta. A canvi, el futbolista acceptaria rebaixar-se el salari fins als 5 milions d'euros nets per temporada.

Dembélé i Coutinho, esperant

L'arribada de Paulinho no tanca les carpetes de Dembélé i Coutinho. De fet, el tècnic del Borussia de Dortmund, Peter Bosz, no va fer jugar el francès en el triomf a la Copa alemanya per 0-4 sobre el modest Rielasingen-Arlen (amb un gol de Bartra) i a la nit es va reunir amb Dembélé per tractar el seu futur. El jugador insisteix a abandonar el Dortmund argumentant que hi havia un pacte no escrit amb el club alemany segons el qual podria anar-se'n si rebia una oferta d'un club de primera línia. El Borussia, però, segueix decidit a no deixar-lo marxar per menys de 130 milions d'euros, ja que el 25% dels beneficis d'un traspàs anirien a parlar a les butxaques del Rennes francès. Després de la reunió d'aquest dissabte a la nit, el jove seguirà apartat de l'equip, segons el comunicat d'un Borussia que no vol pronunciar-se més sobre aquest afer per prioritzar el debut a la Lliga. De moment ja ha rebutjat una oferta blaugrana, però el futbolista insisteix a fer les maletes i el Dortmund sembla destinat a acceptar vendre'l, després de la reunió en què Dembélé va insistir que se'n volia anar.



També va parlar Jürgen Klopp, tècnic del Liverpool, que després de dir que Coutinho no es vendria va modificar el seu discurs després de l'empat dels seus amb el Watford (3-3). "Caldrà parlar amb totes les parts i escoltar quina és la voluntat del club. Cal acceptar les decisions dels jugadors i els propietaris", ha dit, de manera que obre la porta a la sortida del brasiler si els propietaris del club accepten una oferta blaugrana. Amb un Paulinho que costa 40 milions, però, el Barça difícilment podrà fitxar tant Dembélé com Coutinho si no aconsegueix rebaixar el preu. Sumant la xifra que demanen els anglesos i els alemanys, el preu total per Dembélé i Coutinho s'acostaria als 300 milions. I això sense incloure Paulinho.