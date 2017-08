Paulinho: "Vaig recuperar la confiança a la Xina"

Paulinho Becerra ha estat presentat aquest dijous al migdia com a nou jugador del Barça. El migcampista brasiler, de 29 anys i internacional amb el Brasil, arriba procedent del Guangzhou Evergrande xinès a canvi de 40 milions d'euros.

S'ha definit com un futbolista versàtil que s'adapta a les necessitats de l'equip, tant ofensives com defensives. "En funció del joc, ajudo en defensa, tot i que durant la meva carrera també he jugat molt avançat, a prop de l'àrea. Però ajudaré on calgui: el que vull és jugar", ha comentat el futbolista, que ha donat gràcies a Déu per poder vestir la samarreta blaugrana: "És un somni que havia perseguit durant tota la meva carrera".

El fitxatge de Paulinho ha generat discrepàncies a l'entorn blaugrana, especialment perquè no va acabar de triomfar en el seu pas a Anglaterra. "La primera temporada al Tottenham va ser molt bona. Però després, en la segona, no vaig tenir continuïtat en el joc. I es podria fer aquesta avaluació, però això ja és passat. Vaig acceptar el desafiament del futbol xinès i allà he recuperat la confiança".

El brasiler, però, reconeix que el seu passat pot suposar una llosa. "El preu, o venir de la lliga xinesa? Són coses que no em preocupen. Jo em centro en el terreny de joc, en el que puc fer. Estic preparat. Evidentment, la pressió hi serà. Però ja l’he viscuda en altres clubs. Potser aquí n’hi haurà més, però estic preparat".

Preguntat sobre l'estil Barça, Paulinho creu que "sí" que en té. "Si s’han fet tots aquests esforços perquè jo sigui aquí, i si jo també n’he fet, és perquè creiem que puc encaixar en aquest Barça". I ha afegit que està "preparat" per jugar en les posicions que li mani l'entrenador, tant com a pivot defensiu com fent d'interior.

Fernández: "Pot jugar en les tres posicions del mig del camp"

El secretari tècnic, Robert Fernández, ha assegurat que la incorporació de Paulinho feia molt de temps que s'estudiava per part del club. De fet, ha assegurat que el seu nom "ja va sortir en la primera conversa" que va mantenir amb l'entrenador Valverde, al juny.

Robert ha assegurat: "Buscàvem un jugador que pogués jugar a les tres posicions del centre del camp, que donés coses que necessita l'equip en moments difícils. Paulinho ens pot donar això. És cert que hem parlat amb altres jugadors, però Paulinho sempre ha sigut en aquesta llista".