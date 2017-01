Pedagogia culer per assumir que “el rival també juga”

“Hi ha un rival a l’altra banda que també vol guanyar i que també ho fa bé”, reivindicava Marc-André ter Stegen després del partit al Benito Villamarín. No era l’únic blaugrana que desviava el focus cap a l’adversari. També Luis Suárez, en calent i encara sobre la gespa, deia que “el rival juga i no se li ha de treure mèrit”. Tant el porter, desencertat en el gol local, com el davanter, autor de l’empat en l’últim sospir, admetien que l’equip no havia estat bé, reclamaven fer autocrítica però ampliaven la perspectiva del partit per incloure l’adversari. En concret, a un Betis que va estar a punt de penalitzar les pèrdues blaugranes en la primera meitat i que, en la segona, va tenir una “superioritat completa” -en paraules de Luis Enrique-, fins que l’1-0 va fer reaccionar els culers. “Hauríem hagut de despertar abans. No hem fet un bon partit”, va afegir l’uruguaià.

El pitjor Barça de la temporada es complica la lliga al camp del Betis (1-1)

Però contra un rival de la part mitjana-baixa de la taula, el culer no accepta mai que el Barça pugui perdre, i encara menys si el precedent de la primera volta és una golejada per 6-2. Per això ahir costava de pair l’empat contra el Betis però, sobretot, es feia difícil explicar per què l’equip no havia rutllat. “Et podria dir divuit mil factors que influeixen en el fet que un equip jugui millor o pitjor, com el posicionament, el calendari...”, deia el tècnic per posar-hi context. L’asturià tampoc va amagar que no s’havia fet un bon partit i va desgranar que en la primera part s’havien comès “molts errors” que van permetre al Betis fer “transicions, encara que no fossin ocasions clares de gol” i que en la segona s’havia acabat bé però tard.

5 Recuperacions El Barça té una mitjana de 12,5 recuperacions per partit però contra el Betis només n'ha fet 5, i totes a camp propi.

No hi va haver un únic culpable, tot i que Arda Turan va marxar sent el futbolista a qui més vegades li havien pres la pilota (3) i Digne s’havia mostrat tou en més d’un duel amb Dani Ceballos (va sortir-li bé un de quatre regats intentats). Rakitic, ahir en el lloc de Busquets, va ser un altre dels criticats, perquè va perdre més pilotes que ningú (6) tot i que va ser el migcampista més precís (90%), per sobre dels seus companys inicials, Arda i Denis (83%), i d’André Gomes (89%). Aquesta possessió desencertada (83%) va marcar el to d’un partit en què l’equip no va ser en cap moment agressiu defensivament. Només es van robar cinc pilotes, totes a camp propi. “Ells pressionaven molt, era un partit difícil”, va justificar Ter Stegen, que va fallar 6 de les 11 passades llargues que va intentar.

"El rival juga i no se li ha de treure mèrit” Luis Suárez Jugador del Barça

Efecte Víctor Sánchez del Amo

Va ser un partit incòmode, com ja comença a ser habitual que siguin els enfrontaments contra els equips de Víctor Sánchez del Amo. Excepte una golejada contundent per 0-8 a Riazor, quan la seva etapa al Deportivo ja estava desgastada, en els altres tres partits, el tècnic madrileny ha esgarrapat tres empats. L’1-1 d’ahir i dos cops un 2-2, amb el conjunt gallec. Luis Enrique sovint s’ha referit a un xoc contra el Dépor de Víctor com un dels partits més complicats que ha hagut d’afrontar. “Han portat el partit a un set contra set a prop de l’àrea, deixant tres jugadors despenjats preparats per al contraatac. M’ha sorprès el plantejament, era molt valent i l’ha encertat”, va dir llavors el tècnic.

Ahir, de fet, l’entramat tàctic de Sánchez del Amo, amb carrilers, va donar tants problemes a l’asturià que va haver de remoure el dibuix. “El míster ha intentat corregir el que creia que havia de fer-nos millorar”, explicava Aleix Vidal, que va passar de lateral a extrem per mirar d’atacar millor. Però ahir era un d’aquells dies en què el rival “també juga” i, fins i tot, en global juga millor.