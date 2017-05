Piqué: "Luis Enrique ha estat un entrenador magnífic i es mereix un bon comiat"

Gerard Piqué ha parlat abans de la final de la Copa del Rei. El central del Barça ha dit que espera poder guanyar el títol per fer que Luis Enrique s'acomiadi amb una victòria de la banqueta del Barça. "Luis Enrique ha estat un entrenador magnífic i es mereix un bon comiat. Vull que demà marxi amb una victòria, amb un altre títol. S'ho mereix", ha dit el jugador, que ha assegurat que és "més fàcil quedar-se amb els títols", però ha afirmat que ell, de Luis Enrique, es queda "amb la seva forma de fer". Piqué ha conclòs: "Sé que amb la premsa Luis Enrique no ha tingut la millor relació però a nosaltres ens ha guanyat dia a dia".

"Per als jugadors és la mateixa il·lusió, per al públic no ho podem controlar. Demà veureu la passió amb la que jugarem, ho donarem tot per aconseguir la copa, ja ho veureu", ha indicat Piqué, que ha dit que no es poden fixar en els dos partits de Lliga que han hagut contra l' Alabès: "Els partits de Lliga no serveixen de referència. El de la primera volta al Camp Nou (1-2) no estàvem encara rodats i el d'allà (6-1) ells estaven recent classificats per a la final de Copa".

Sobre els casos judicials que té oberts el Barça, Piqué ha respost: "Tots els casos judicials han arribat junts, però no són el mateix. Un és un cas d'un expresident i no té res a veure amb el club. L'altre és el de l' acció de responsabilitat, que no era necessària. I després hi ha els casos de Neymar i de Messi. Cada cas és un món i òbviament no és bonic, però és una cosa que hem d'aprendre de cara al futur".

El central ha dit que no creu que sigui un " apagafocs". "M'ha tocat a mi. Durant tots aquests anys sempre hi ha casos en els que toca donar la cara i no passa res", ha comentat.

Sobre la final de la Champions entre el Madrid i la Juve, Piqué ha dit: "Estic centrat en el partit de demà. Que guanyi el millor. Guanyi un o l'altre, no canviarà el que ha estat aquesta temporada. Intentar l'any vinent aconseguir més objectius i fer-ho el millor possible. Però no tinc cap incidència en el partit de la final de Champions". Sobre la Lliga, ha dit que els àrbitres "han pogut influir" en el resultat final. "El Madrid ha guanyat, hem de passar pàgina. El VAR hagués estat definitiu i s'ha d'implementar. Però parlar ara dels arbitratges no ajuda, no serveix per res. Per guanyar la Lliga has de ser infinitament millor. És una lliçó per als propers anys", ha conclòs.