Piqué, sobre les fotos amb Neymar: "Són casualitat. Si volem enviar un missatge a la junta ho fem en privat"

Gerard Piqué ha analitzat tot el que ha passat les últimes hores al voltant del club blaugrana en un acte promocional aquest dijous a Barcelona. El tema que ha aixecat polseguera últimament ha sigut el de les fotos que els jugadors del primer equip es van fer amb Neymar, just el mateix dia que el Barça anunciava que interposava una demanda contra el brasiler per reclamar-li els diners de la prima per incompliment de contracte. "Són coses que passen, casualitats. El club ha demandat Neymar, però nosaltres ja érem a la festa, ningú ens havia comunicat res", ha dit el barceloní, que ha afegit: "Són fotos normals. Si volem enviar un missatge a la junta ho fem en privat, no necessitem les xarxes socials".

Sobre això, Piqué ha dit que no estan "enfadats" amb la directiva. "El treball que està fent la directiva segur que està sent el millor que poden fer. Fins al dia 31 cal confiar-hi, veurem què passa", ha apuntat. De fet, sobre el mercat de fitxatges, el central blaugrana ha indicat que, per a ell, el problema és que els clubs saben que el Barça "té diners" i això ha fet que s'inflin els preus dels jugadors que pretén fitxar l'entitat blaugrana.

Sobre la sortida de Neymar, el central ha dit que "entén que alguns aficionats estiguin molestos per com ha marxat" el brasiler, però ha afegit que "no perquè hagi marxat d'una manera o d'una altra renunciarem a l'amistat que tenim amb ell". "És un gran amic de la plantilla i compartir una festa i unes fotos amb ell no fa cap mal", ha comentat.

Piqué també ha parlat sobre la renovació de Messi i no s'ha mostrat preocupat. "Tothom té dret a signar quan vulgui. Esperem que sigui com més aviat millor. No em preocupa la seva renovació, el conec i s'estima el club", ha conclòs.