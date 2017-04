Piqué i Rakitic, nets per a la recta final

No es pot controlar tot, i menys “amb aquest calendari” carregadíssim del mes d’abril, com admetia Luis Enrique en roda de premsa, però quan el Barça té una d’aquelles ratxes com la que viu ara, sembla que fins i tot pot permetre’s el luxe de decidir quan i on juga qui. És el que va passar ahir, en un partit en què, a més dels tres punts, l’equip blaugrana va poder celebrar les targetes grogues de Gerard Piqué i Ivan Rakitic. Implicaran un partit de sanció i cap dels dos serà a la Rosaleda per enfrontar-se al Màlaga.

Estaven a una targeta de complir el cicle d’amonestacions i la van veure contra el Sevilla, de manera que afrontaran les últimes jornades nets i sense risc: la groga de Piqué va ser necessària, perquè va haver de fer la falta a Correa per evitar que el davanter s’escapés cap a porteria al minut 15; la de Rakitic va ser una d’aquelles demandes evidents abans de ser substituït per Aleñá.

El central també va acabar a la banqueta, en una decisió que, a més d’ alliberar-lo del risc d’una expulsió, va permetre al Camp Nou ovacionar-lo després de les incendiàries declaracions sobre la llotja del Bernabéu que va fer fa una setmana. El blaugrana s’havia perdut el desplaçament a Granada per decisió tècnica i va tornar a la competició amb un gran desplegament. Fins i tot va intentar dues aventures a l’atac en busca d’un gol que desitjava celebrar davant la seva afició.

L’altre amenaçat de sanció ahir sobre la gespa era Sergi Roberto, que va resistir sense veure targeta. Falten dos partits de Lliga fins al clàssic.