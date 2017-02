Piqué: "Quan va arribar Luis Enrique, veníem de la merda absoluta"

Més clar no pot dir el que diu. Gerard Piqué ha aprofitat un acte promocional relacionat amb el pàdel per desfer els principals punts calents de l'actualitat del Barça. Ha defensat fermament Luis Enrique, ha admès que l'equip fa dies que sap que no passa pel millor moment futbolístic i ha enviat un doble missatge de confiança: "Creieu-me, estem fent tot el possible per donar la volta a això" i "aquest equip tornarà a donar moltes alegries al barcelonisme".

Una de les respostes més sucoses ha servit per traslladar el seu suport total al tècnic: "M'agradaria recordar que quan va arribar Luis Enrique veníem de la merda absoluta, no havíem guanyat cap títol i vam guanyar el triplet. Entenc que el futbol no té memòria, m'agradaria que miréssim enrere, que miréssim el que ha fet aquest entrenador, i més, amb el que ha donat al club com a jugador. Estem a mort amb ell, tots junts intentarem tirar endavant".

"No és un tema tan tàctic, hi ha altres factors, com la confiança. Quan veus que perds algun partit, la vas perdent" Gerard Piqué Jugador del Barça

L'asturià és un entrenador, diu, que "busca solucions" però explica que no és tan fàcil trobar-les. "Al final, vas provant i vas trobant la millor solució. El jugador intenta fer-ho. No és un tema tan tàctic, hi ha altres factors, com la confiança. Quan tot va de cara, hi ha dies que jugues fatal i acabes guanyant de rebot. Però aquesta confiança, quan veus que perds algun partit, la vas perdent. Són molts factors que fan que estiguem en aquesta situació en la que estem. Hem d'acceptar que som on som. Però creieu-me, estem fent tot el possible per donar la volta a això", ha ampliat.

540x306 Gerard Piqué en un acte promocional de pàdel / FCBARCELONA Gerard Piqué en un acte promocional de pàdel / FCBARCELONA

Sobre les opcions d'alçar algun títol, Piqué també ha sigut clar: "Em sento al 100% amb opcions a la Lliga. En Champions, només diré als culers que vinguin a l'estadi, que si es perden la remuntada sí que estaran fotuts a casa. I a la Copa, som a la final; m'aprecio l'Alabès, però esperem guanyar".

"Només diré als culers que vinguin, perquè si es perden la remuntada sí que estaran fotuts a casa" Gerard Piqué Jugador del Barça

Piqué sap "com és el culer a casa, que pateix molt", però li reclama que, quan vagi al Camp Nou, que ajudi, perquè l'equip el necessita. I més en aquesta situació de debilitat, de dubtes futbolístics. Uns dubtes que el central no sap determinar on s'han començat a fer grans: "No hi ha un partit concret, te'n vas adonant de mica en mica. El futbol és un dels esports menys controlables, hi ha mil variants, els equips et plantegen mil coses diferents, i el nostre futbol és molt especial. Quan et va bé tot, fantàstic, però quan no et va bé, en defensa som fràgils, no és el nostre fort. Hem de buscar solucions per tornar a sentir-nos nosaltres", ha dit.

En aquest sentit, s'imposa no tant la remuntada contra el PSG el pròxim 8 de març com tornar a fer bon futbol. "Si quedem eliminats, ho acceptem i prou. N'hem guanyat unes quantes, ja. Però el més important és que siguem reconeixibles i que el nostre futbol torni a ser el que era", ha dit, i ha recordat que la plantilla és la primera interessada a tornar a tenir la pilota i transmetre control. "Però de vegades no es pot, i s’han de trobar solucions a això".

També s'ha referit als xiulets que l'afició va fer contra Luis Enrique i André Gomes en el partit del Leganés. "Al Barça hem de ser més que un club, també en això".

Les paraules de Piqué han completat una jornada en què el central blaugrana ha jugat a pàdel amb Fernando Belasteguín i Carles Puyol, amb qui s'ha creuat missatges a Twitter en les hores prèvies.