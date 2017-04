El "descans que necessiten" Gerard Piqué i Leo Messi

Gerard Piqué ha sigut la gran absència de l'entrenament del Barça d'aquest dissabte, previ al partit contra el Granada. El central barceloní, amb permís del club, no ha fet la sessió ni tampoc viatjarà amb els companys a la ciutat andalusa.

La baixa de Piqué, doncs, se suma a les del sancionat Leo Messi –va veure la cinquena targeta groga conra el València– i del lesionat Arda Turan, qui pateix una lesió a l'adductor i estarà tres setmanes de baixa. L'altra absència és la d' Aleix Vidal, lesionat de llarga durada al turmell i que no tornarà a jugar fins la temporada vinent. D'altra banda, ha entrat a la llista Carles Aleñá, del B.

El permís a Gerard Piqué

Luis Enque, que no ha volgut afegir més llenya al foc després de les declaracions del central sobre el Madrid i Florentino Pérez, ha aclarit que la decisió de donar festa a Piqué ha estat perquè volia " donar descans a un jugador vital" per a l'equip. "Ha anat amb la selecció i ha jugat tots els minuts possibles. De cara al que ens ve a sobre i d'aquests dos mesos tan intensos, sobretot l'abril, li calia recuperar-se".

Si Piqué descansarà, també ho farà Leo Messi. En el cas de l'argentí, després de forçar la targeta groga contra el València –la cinquena– i haver de complir un partit de sanció. "És evident que ens agradaria que jugués sempre, però li hem de trobar la part positiva: així tindrà descans. És un jugador carregat de minuts i aquests descansos, encara que siguin breus, li aniran bé.

Curiosament, Messi té aquest partit de sanció amb el Barça i arriba de l'Argentina on n'acumula una de quatre enfrontaments per haver insultat l'àrbitre assistent en el partit contra Xile. Una situació que ha sorprès Luis Enrique, qui ha qualificat l'actitud de Messi de "irreprotxable dins i fora del terreny de joc".

En qualsevol cas, diu Luis Enrique que no ha vist afectat el jugador. "Estava bé, l'he vist bé. Fins i tot avui [dissabte] tenia la possibilitat de no entrenar-se i ha decidit venir amb els companys", destacava.

El sistema a Granada

Sense Piqué i, sobretot, sense Messi, Luis Enrique es troba amb el dilema de si modificarà el sistema contra el Granada o mantindrà el 3-4-3 dels darrers partits. Per a l'entrenador, l'absència de l'argentí no és determinant per aquest aspecte: "Futbolísticament, no ens afecta perquè podem fer servir igualment el sistema, ja que tots els jugadors s'hi poden adaptar". De totes maneres, i com és habitual en ell, no ha donat pistes. "Utilitzarem el sistema que considerem millor".

A Granada sí que hi seran els altres internacionals sud-americans, com Suárez i Neymar, que han arribat "bé" del viatge transoceànic i es veuen afavorits de jugar el diumenge. "Hi ha hagut precedents que jugaven el dissabte, després de l'aturada de seleccions. Aquest cop tenim un dia més de descans".

Luis Enrique ha insistit que el calendari que li queda al Barça és molt dur tot i que, al seu parer, no ho és tant com al gener. "Perquè tenim cicles igualment curts [entre partit, entrenament i partit] però potser amb més hores de descans". El tècnic creu que les sensacions que li genera la plantilla són "positives" i que és "optimista" per "trobar una gran versió de l'equip en aquest tram final", on es decideixen tots els títols. En qualsevol cas, insisteix l'asturià, no serà feina de només uns quants. "El que és evident és que per aguantar aquest calendari cal tota la plantilla, no només onze jugadors".