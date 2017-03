Polítics d’aquí, polítics d’allà: un dia diferent a la llotja

El partit contra el PSG va ser diferent. Al camp i també a la llotja. Just el Dia Internacional de les Dones, les ciutats de Barcelona i París tenien les seves alcaldesses com a representants a l’estadi. Anne Hidalgo va ser convidada per Ada Colau, ja que són conegudes i, quan es va saber que hi hauria el duel entre els dos equips, Colau va proposar a Hidalgo venir a la ciutat a veure el partit, i el Barça ho va facilitar. Les dues alcaldesses van aprofitar el partit per parlar en una llotja on el servei de protocol del club va haver de fer miracles per trobar lloc a tothom qui va demanar ser a l’estadi. Hidalgo va coincidir amb dos polítics que han marcat l’agenda política francesa els últims anys, l’expresident Nicolas Sarkozy i l’ex primer ministre Manuel Valls. Valls, nascut a Barcelona, no ha amagat mai que s’estima el club blaugrana per tradició familiar. I Sarkozy és una figura clau al PSG, ja que va ser l’intermediari quan un fons de Qatar va comprar el club.

Sarkozy va ser convidat pel president dels francesos, Nasser Al-Khelaïfi, i va veure el partit en una llotja privada amb empresaris pròxims a l’equip visitant. Valls, en canvi, sí que va saludar la plana major de la política catalana, present al Camp Nou com sol passar en els dies importants. Els polítics catalans del bloc independentista, de fet, en plena eufòria per l’èpica remuntada del Barça a la Champions, van fer una sèrie de tuits vinculant-la al procés. A part de Puigdemont, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i el conseller de Cultura, Santi Vila, van aprofitar l’avinentesa per parlar amb l’ambaixador de França, Yves Saint-Geours, amb Valls i amb Hidalgo. També va ser-hi el delegat del govern central a Catalunya, Enric Millo.

A la llotja també hi havia persones del món de la cultura i de l’esport, com pilots de Fórmula 1 que estan fent els tests d’entrenament a Montmeló. Un d’ells, Lewis Hamilton, va acabar sopant amb Neymar, de fet.