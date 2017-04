Rakitic: "Confiem al cent per cent en les nostres possibilitats"

Ivan Rakitic ha valorat la victòria d'aquesta nit del Barça davant la Reial Societat (3-2). "Ha estat una victòria molt treballada. Crec que hem fet una gran primera part. Ells ho han fet molt bé amb la pressió i ens han castigat amb el gol, però hem seguit treballant. Ha estat un gran partit, són tres punts més. Hem de millorar algunes coses. Hem de parlar perquè els errors no es repeteixin. Per això és important seguir sumant", ha explicat. El migcampista croat, davant els duels contra el Juventus i el Reial Madrid, ha dit que l'equip té confiança: "Confiem al cent per cent en les nostres possibilitats".

Robert Fernández també ha parlat del triomf blaugrana. El director esportiu del club ha destacat el context que envoltava el duel: "Hem tingut un gran rival, que ens ha fet treballar molt en unes circumstàncies complicades després dels últims partits. Haig de felicitar els jugadors perquè no era gens fàcil afrontar i guanyar el partit d'aquesta jornada. A vegades tens el 70% de possessió i no guanyes. Hem tingut moltes ocasions de gol. Segurament tot hauria estat més senzill si no haguessin anotat els seus gols", ha apuntat.

Paco Alcácer, autor d'un dels tres gols del Barça, també ha passat per la zona mixta del Camp Nou: "Aquesta victòria ens reforça. Tornar a guanyar, a sumar tres punts és el més important. El Barça està obligat a fer-ho", ha dit. Tot i que Neymar complirà un nou partit de sanció, l'ex del València no es veu titular diumenge vinent al Santiago Bernabéu: "L'entrenador decideix les alineacions i nosaltres hem de fer autocrítica quan les coses no funcionen. Hem de centrar-nos en el proper partit". El davanter, per últim, ha fet balanç del seu partit: "Un davanter del Barça sempre ha de rendir. Jugar, però, al costat del millor davanter del món i del millor jugador del planeta és molt fàcil. Tinc confiança", ha comentat.