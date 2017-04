Ivan Rakitic ha parlat després de la victòria del Barça contra el Reial Madrid d'aquest diumenge en el gran Clàssic de la Lliga Santander (2-3): "Ens ha costat una mica començar després del partit d'aquesta setmana. Ha estat tot una mica caòtic. Ens mereixíem aquesta victòria. Ara hem de seguir guanyant. La victòria ens reforça moltíssim, estem molt contents. Queden partits per endavant i tots ens juguem la vida. Hem de seguir així", ha comentat el migcampista, autor del segon gol dels blaugranes al Santiago Bernabéu.

El croat ha valorat l' expulsió de Sergio Ramos després d'una entrada a Leo Messi. " No crec que hagi marcat el partit. De fet, hem jugat millor onze contra onze que després de la vermella. Hem de ser més llestos", ha comentat. Sobre el partit de l'argentí, amb doblet, ha dit que "és habitual": "Si algú se sorprèn amb aquestes actuacions, ha de repassar la història del futbol. El pots posar a qualsevol posició i sempre rendeix a aquest nivell", ha afegit.

El director esportiu del Barça, Robert Fernández, també s'ha mostrat molt satisfet amb els tres punts que ha aconseguit l'equip. "L'Empat no servia per a res. El seu gol ens ha desequilibrat, però l'equip ha sabut refer-se i buscar l'última diana", ha explicat, abans d'afirmar que l'expulsió de Ramos "ha estat molt justa": "Si som justos, de fet, crec que Casemiro hauria d'haver vist la segona targeta groga. Hauria d'haver estat expulsat". Sobre els aplaudiments del capità del Madrid quan ha marxat del terreny de joc, Fernández ha dit que " el Comitè de Competició ha de prendre nota".

540x306 Rakitic: "Ens mereixíem aquesta victòria" / EFE Rakitic: "Ens mereixíem aquesta victòria" / EFE

Marc André Ter Stegen ha fet referència a l'actuació de Keylor Navas, que ha evitat la golejada barcelonina. "Navas ha fet grans aturades. L'haig de felicitar. Volíem guanyar, únicament. El que ens interessa és jugar bé, fer el nostre estil i poder guanyar com ho hem fet avui", ha comentat el porter alemany.

El Madrid: "Hi ha Lliga"

Emilio Butragueño també ha fet declaracions a zona mixta: "Hi ha Lliga. També hi hauria Lliga si haguéssim perdut, però no mereixíem perdre. Els dos porters han estat excel·lents i llavors ha arribat l'expulsió, molt dubtosa. El partit pintava malament i hem estat capaços d'empatar i de buscar el tercer. A última hora ha arribat la contra i ha estat una llàstima. Dimecres tenim una nova final i ara ens hem de preparar. Tots coneixem la qualitat de Messi, però no crec que hagi guanyat ell el partit. Forma part d'un equip", ha explicat.

El defensa del Reial Madrid Dani Carvajal també ha valorat la victòria dels culers: "Ha estat un partit boig. L'expulsió l'ha marcat molt. Amb el ritme trencat, ells han fet una contra i l'han sentenciat. Felicitem el Barça, però encara hi ha Lliga, depenem de nosaltres mateixos. El futbol és així. Dimecres tenim un partit complicat a La Corunya i hem de seguir", ha comentat.