Rakitic: "Intentarem aconseguir un miracle i remuntar"

Iván Rakitic ha parlat després de la golejada del Barça davant el Celta (5-0): "Hem tingut una identitat molt bona. El Celta juga u contra u tot el camp i no és un rival fàcil. Avui necessitàvem mobilitat. Hem de buscar solucions, tenir variants". ha dit. El migcampista ha explicat que l'anunci de l'adéu de Luis Enrique a final de temporada no els ha esperonat: "Nosaltres sempre hem confiat en el cos tècnic. És per això que les coses no han canviat a efectes pràctics". Rakitic, per últim, ha parlat de la tornada dels vuitens de final de la Lliga de Campions contra el París Saint-Germain: "Ens ho deixarem tot. Ho intentarem des del primer minut. L'objectiu és intentar aconseguir un miracle i remuntar", ha afegit.