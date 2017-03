Robert Fernández: "Seria positiu que el proper entrenador hagi passat pel club"

260x366 EL RELLEU DE ZUBIZARRETA Robert Fernández, secretari tècnic del Barça, a la sala de premsa del Camp Nou. / MANOLO GARCÍA EL RELLEU DE ZUBIZARRETA Robert Fernández, secretari tècnic del Barça, a la sala de premsa del Camp Nou. / MANOLO GARCÍA

Només tres dies després de fer-se públic que Luis Enrique no seguirà al capdavant del Barça, Robert Fernández ja ha parlat del perfil del seu substitut. "En aquest moment no estic molt interessat en el tema. Ja tindrem temps de pensar en les diferents possibilitats i la feina que hem de fer", ha comentat el director esportiu del club abans del partit contra el Celta. Tot i que no parla de noms i tampoc en descarta cap, el també exjugador ha acabat afirmant que "seria molt positiu que el futur entrenador hagi passat pel Barça i que conegués el club".