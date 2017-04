Salt a buit sense xarxa de seguretat a Torí

“Sempre fa il·lusió jugar contra el Barça. Com si fos la primera vegada”, deia Gianluigi Buffon, que en veure al sorteig que els havia tocat el Barça va prémer el puny, feliç. Al porter li agraden els reptes. Encara amb les esgarrapades de la derrota a Màlaga a la pell, el Barça es vesteix de gala a Europa per enfrontar-se a un dels millors equips del continent, la Juve. I a la capital piemontesa no es parla de res més des de fa dies. La setmana passada Andrea Agnelli, president de la Juve, va sopar al Dal Cambio -l’històric restaurant on dinava cada dia Cavour, el polític clau en el naixement d’Itàlia- i va admetre que “jugar contra el Barça és tot un repte, és el partit, si vols guanyar la Champions cal derrotar els millors”. A Torí es respira història a cada cantonada, ja sigui per parlar de polítics o de futbolistes.

La Juve, amb dos Champions, fa anys que busca guanyar la seva tercera corona europea. I el Barça vol seguir manant, demostrant que l’ensurt de París va ser això, un ensurt. “El Barça segueix sent l’equip de París, jugarà gairebé el mateix equip”, deia Massimiliano Allegri, que va admetre que no farà jugar Lichtsteiner. “Nosaltres jugarem amb dos homes que van ser a Berlín ara fa dos anys, Buffon i Bonucci”, va explicar el tècnic de Liorna per recalcar els canvis de l’equip torinès. I com que Lichtsteiner va jugar la final de l’Olímpic, això implica que Alves serà titular contra el seu exequip.

L’equip blaugrana, per la seva banda, no vol malgastar la vida extra que s’ha guanyat a la Champions amb una mala actuació al Juventus Stadium, on s’estrena, ja que l’últim cop que va jugar a Torí ho va fer al Delle Alpi, aquell estadi tan gran i tan fred que van enderrocar per aixecar al mateix lloc un estadi modern. El símbol de la nova Juve, la que va tornar més forta de l’infern de la Serie B. Amb un nou estil més ofensiu, un nou estadi, una nova imatge i una avinguda per anar al camp plena d’estrelles amb els noms dels jugadors que han convertit l’equip bianconero en el més potent del futbol italià. “Els números del Juventus són espectaculars, estan a l’altura de la seva història i del que significa ser a quarts de la Lliga de Campions. Nosaltres tenim l’objectiu de sempre: fer un gran partit, independentment del camp. Contra un rival tan gran sempre serà difícil”, va dir Luis Enrique, que haurà de decidir quin equip posa sobre el terreny de joc, ja que té una baixa clau: Sergio Busquets, sancionat. Sense el migcampista de Badia, el tècnic dubta sobre el dibuix tàctic, amb la possibilitat de recuperar el 4-3-3 però fent jugar per la banda amb caràcter ofensiu Sergi Roberto per canviar a un 3-4-3 en fase ofensiva. “Juguin com juguin, és l’equip de Messi, Suárez i Neymar, són molt potents”, deia Buffon. Si a la Juve tothom respecta el Barça, Luis Enrique, en canvi, va haver de defensar el seu equip de les crítiques rebudes després del partit a Màlaga afirmant que el Barça va jugar bé tot i la derrota. Teràpia de grup per evitar incendis abans d’una cita tan important.

El paper de Mascherano

El dibuix probablement el condicionarà el paper de Javier Mascherano. Si l’argentí és el substitut de Busquets i actua com a pivot defensiu guardant l’esquena a Rakitic i Iniesta, que torna a l’onze titular, Luis Enrique mantindria el 4-3-3, amb Piqué i Umtiti com a centrals i Sergi Roberto i Jordi Alba com a laterals. “M’agrada jugar al mig del camp”, deia Mascherano, com si d’alguna manera es presentés candidat. Ara, Luis Enrique no va tancar la porta a André Gomes, malgrat les crítiques que ha rebut. “És lamentable centrar les crítiques en un jugador, en un nom. És patètic. Esclar que podria jugar ell”, va dir el tècnic sobre l’exjugador del València. En aquest dibuix, Mascherano, Piqué i Umtiti formarien a l’eix de la saga, en un 3-4-3 en què Jordi Alba probablement seria el sacrificat a l’onze titular.

Solucions contra una Juve que en principi no hauria de sorprendre gaire en el seu dibuix. “Cal tenir equilibri. En l’anada, a casa, és bo no rebre gols. Demà haurem de marcar perquè serà difícil que no ens marquin. El Barcelona té punts febles en defensa. És l’única manera per passar, no es pot pensar a fer dos 0-0”, va dir Allegri.

Serà un duel d’equips que no poden pensar a perdre mai. El Barça és l’equip més golejador de la competició (porta 26 gols, 11 dels quals obra de Messi), amb la confiança que li dona la seva seguretat defensiva i el rendiment que té com a local a la Lliga de Campions, ja que fa 21 partits europeus que no perd al seu estadi. El conjunt bianconero, per la seva banda, arriba satisfet després de segellar el pas a la final de la Copa i de mantenir el liderat, malgrat que li treu sis punts al Roma i encara ha de visitar-lo al seu camp. La Juve hauria de seguir amb el seu 4-2-3-1, que li ha permès trobar un bon equilibri entre solidesa defensiva i poder ofensiu. Per davant del porter i capità, Gianluigi Buffon, actuaran Leonardo Bonucci i Andrea Barzagli, amb els brasilers Álex Sandro i Dani Alves als dos laterals. L’alemany Sami Khedira i el bosnià Miralem Pjanic formaran el doble pivot, amb el colombià Juan Guillermo Cuadrado, l’argentí Paulo Dybala i el croat Mario Mandzukic, que jugaran darrere de l’únic davanter, el també argentí Gonzalo Higuaín. Mandzukic va sortir tocat del partit de Copa contra el Nàpols de dimecres passat, però va entrenar-se bé i hauria d’estar a punt per a un partit que servirà per mesurar quina és la realitat del Barça: si l’eufòria del dia del Sevilla o els dubtes de Màlaga.