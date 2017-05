Salvar l’any en l’últim acte de servei de Luis Enrique

Luis Enrique tanca el seu cicle com a entrenador del Barça. Al Vicente Calderón, i en la final de Copa contra l’Alabès, el tècnic asturià pot completar els seus tres anys a la banqueta blaugrana amb un nou títol. Seria el novè des que va fer-se càrrec de l’equip el 2014, i la tercera Copa del Rei consecutiva. Al davant, l’Alabès (21.30 h, TV3 i Telecinco), un rival que ja va ser capaç de guanyar els blaugranes en el partit de Lliga al Camp Nou.

Serà, evidentment, un partit emotiu per a l’entrenador asturià. El tècnic és conscient que la Copa, encara que no sigui el títol de més importància de la temporada, és una oportunitat magnífica per tancar la temporada amb un somriure després de quedar eliminat de la Champions, a quarts de final, i de veure com el Reial Madrid s’enduia el títol de Lliga. Al marge del palmarès, deixaria al club i al futur entrenador l’oportunitat de jugar la Supercopa d’Espanya a l’agost contra l’etern rival. “Tenim l’oportunitat de guanyar una competició de transcendència. És un partit especial perquè puc acabar la meva etapa amb un altre títol”, apuntava Luis Enrique abans de viatjar cap a Madrid.

Els condicionants, però, no ajuden a crear aquest ambient previ a una final. L’afició no s’ha vist gaire identificada amb la Copa, interpretada com un premi de consolació, i amb un rival de poc pes mediàtic com l’Alabès. Encara que els vitorians fossin capaços de guanyar al Camp Nou (1-2) -una de les derrotes que va apartar els blaugranes del títol de Lliga-, el club ha tingut dificultats per vendre les entrades. “Per als jugadors és la mateixa il·lusió, per al públic no ho podem controlar. Demà [avui] veureu la passió amb què jugarem, ho donarem tot per aconseguir la Copa, ja ho veureu”, deia Gerard Piqué.

“L’equip hi arriba bé físicament i mentalment, però una final és imprevisible”, afegia Luis Enrique, que confia en les possibilitats del vestidor que dirigirà per última vegada. “El que m’interessa és que l’equip faci un bon partit, perquè tindrem més oportunitats de guanyar. La nostra trajectòria a la Copa del Rei ha sigut difícil i hem d’aprofitar el moment per intentar aconseguir un títol més”.

Una setmana convulsa

Possiblement ha sigut la setmana menys futbolera del Barça. Almenys, en el passat recent. L’equip es despertava dilluns amb la ressaca de la celebració de Lliga del Madrid, amb insults inclosos de Carvajal. Dimarts veia com detenien l’expresident Sandro Rosell i, dijous, l’enviaven a la presó sense fiança mentre la justícia exonerava un altre expresident, Joan Laporta, del cas de l’acció de responsabilitat.

Enmig d’aquest ambient el Barça busca un triomf que serviria per endolcir una temporada irregular i decebedora en què no s’han complert els objectius a la Lliga ni a la Champions. “Sempre hem treballat amb soroll i no crec que ens afecti; els professionals sempre hem estat centrats en la nostra feina”, ha reconegut.

L’entrenador no podrà comptar amb dos dels titulars habituals, Sergi Roberto i Luis Suárez. Tots dos, curiosament, sancionats per jugar la final i posteriorment lesionats. Tampoc hi seran Jéremy Mathieu ni Rafinha Alcántara. El dubte és Aleix Vidal, lesionat precisament en el partit de Lliga contra l’Alabès i que ha tornat als entrenaments força més aviat del que es preveia. A priori hauria de ser baixa, però Luis Enrique no va descartar que, in extremis, entrés a la convocatòria, tot i que, suposant que entrés a la llista, sembla difícil imaginar que l’entrenador s’aventuri a fer-lo jugar d’inici.

Luis Enrique, doncs, té dues opcions: o bé retornar al 3-4-3 o jugar amb el 4-3-3 i situar Mascherano o André Gomes al lateral dret. “Una plantilla com la del Barça ha de poder sobreposar-se a qualsevol baixa. Tinc diferents opcions i puc utilitzar jugadors de perfils diferents, però no penso donar pistes. Mascherano arriba en condicions”, deia el tècnic sobre el plantejament defensiu. Al davant, sembla que qui té més opcions de jugar de davanter centre és Paco Alcácer.

Contundent i enèrgic, Luis Enrique compareixia per última vegada a la Ciutat Esportiva en una roda de premsa que va servir més per fer balanç que no pas per parlar del rival a la final de Copa. “Si m’haguessin dit que guanyaria vuit o nou títols en tres anys, hauria firmat”, destacava un tècnic, que no s’ha sentit a gust en la relació amb els mitjans de comunicació. “De la relació amb la premsa m’enduc que això és un circ. No diré qui és el pallasso… La sala de premsa no és el lloc en què m’he sentit més a gust. M’he intentat protegir, però he intentat ser respectuós”, explicava l’entrenador. Mentre que Gerard Piqué, afegia, comprensiu: “Sé que amb la premsa Luis Enrique no ha tingut la millor relació, però a nosaltres se’ns ha guanyat dia a dia”. El central assegurava que es quedava amb el record d’un “entrenador magnífic”. “Vull que marxi amb una victòria, amb un altre títol. Es mereix un bon comiat”.

Si guanya la Copa serà el seu novè títol dels 13 a què ha optat en aquests tres anys a la banqueta del Barça.