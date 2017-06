Sampaoli s'estrena com a seleccionador argentí amb promeses per a Messi

En la seva presentació com a nou seleccionador de l'Argentina, Jorge Sampaoli ha reconegut que “compleix un somni” que desitjava des de petit i que buscarà treure la millor versió de Lionel Messi per aconseguir el primer objectiu, que és classificar-se pel Mundial de Rússia. “Sempre he admirat aquest càrrec i semblava molt llunyà. I avui que s’ha fet realitat, és una gran il·lusió", ha manifestat l'exentrenador del Sevilla, acompanyat pels seus dos ajudants principals, Jorge Desio i Sebastià Beccacece.

Sampaoli espera “construir un equip que respecti la història del futbol argentí” i aspira a envoltar Messi “de jugadors compatibles per a la funció de cada partit, que li permetin ser protagonista”. “Vaig parlar amb ell i estem molt il·lusionats amb aquest projecte que s'inicia ara", ha afegit. D’entre els noms que poden motivar el blaugrana, s’ha parlat de Dybala, que “té un nivell altíssim, amb una gran inventiva i seria molt bo que siguin complementaris”.

“Comencem un procés nou. Aquesta selecció no és d'un grup de futbolistes sinó de 40 milions d'argentins", ha apuntat. El compromís de Sampaoli amb l’Associació de Futbolistes Argentins s’allargarà fins al Mundial 2022. Abans, però, s’ha de resoldre la classificació per al Mundial de Rússia 2018. "Les eliminatòries són molt complexes i tothom està tenint entrebancs, excepte Brasil des del canvi d’entrenador. Els pròxims quatre partits seran definitius”, ha sentenciat.

El seu debut com a seleccionador serà el 9 de juny contra el Brasil a Melbourne. I quatre dies després visitarà Singapur.