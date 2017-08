Samper, sense dorsal ni fitxa al Barça

Sergi Samper no tindrà dorsal ni fitxa amb el Barça aquesta temporada. Segons ha pogut saber i confirmar l'ARA, el club blaugrana ha parlat amb el migcampista aquest matí, que és plenament conscient de la situació.

La no continuïtat del jugador català, vinculat a l'entitat des dels sis anys, és una decisió per fer lloc al brasiler Paulinho, tercer fitxatge d'aquest estiu al Camp Nou. El procés de baixes segueix el seu curs. Samper, però, no té pressa per marxar. El seu entorn assegura que vol esperar a l'evolució del mercat, a analitzar les possibilitats. De fet, no descarta quedar-se a Can Barça en funció de les altes i baixes de la plantilla, encara en construcció.