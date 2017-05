Sandro Rosell declararà aquest dijous a l’Audiència Nacional

L’expresident del Barça Sandro Rosell ja és a Madrid, on declararà davant la jutge de l’Audiència Nacional que decidirà la sort dels detinguts en el cas Rimet. Rosell va prestar declaració aquest dimecres a la caserna de la Guàrdia Civil de la Travessera de Gràcia, a Barcelona, on va passar la nit al calabós, juntament amb els altres tres detinguts dins d’aquesta operació contra la corrupció al futbol: l’advocat andorrà Joan Besolí, soci de Rosell; l’exsoci i company d’estudis libanès Shahe Ohannessian, i el ramader Andreu Ramos, que hauria actuat de testaferro, prestant el seu nom per a les empreses de l’expresident blaugrana.

La seva dona, Marta Pineda, que havia quedat en llibertat amb càrrecs, va portar-li a Rosell una maleta amb béns personals per afrontar el trasllat a Madrid, on aquest dijous els tocarà declarar davant la jutge. Pineda, de fet, també ha estat citada a comparèixer com a investigada davant la magistrada instructora del cas. Rosell va defensar la seva innocència en la declaració a la Guàrdia Civil i segons Pineda “estava molt tranquil”. L’expresident blaugrana va ser detingut dimarts pels delictes de blanqueig de capitals i pertinença a organització criminal per haver obtingut 15 milions d’euros en comissions il·lícites de la venda dels drets audiovisuals de la selecció brasilera de futbol a una empresa a Qatar, en un cas vinculat amb una gran investigació internacional sobre la corrupció a la FIFA.