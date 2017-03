Delcir Sonda, fundador de DIS: "Sandro Rosell va subornar el pare de Neymar"

El diari 'As' publica aquest divendres una extensa entrevista amb el fundador del grup DIS, l'empresa que té el 40% dels drets de Neymar. Delcir Sonda critica durament la gestió del Barça i de Sandro Rosell en el fitxatge del davanter brasiler, amb qui tenia una relació especial que s'ha trencat pels intents d'engany del seu pare. Aquestes són les seves respostes més destacades:

"[Neymar acaba al Barça] perquè Sandro Rosell, per dir-ho clar, va subornar el pare de Neymar, aquest és el delicte de corrupció entre particulars de què l'acusem".

"Sandro Rosell va enviar un amic meu com a correu i, des del meu punt de vista, això està malament. No vaig anar [a reunir-me amb ell]".

"Sandro Rosell fa temps que no apareix per Brasil. Abans sempre venia. Era algú important a la CBF i Nike. Un oportunista".

"Quan els drets de Neymar es van repartir entre Santos, DIS i Teisa, vam acordar que ens informaríem de qualsevol oferta en 48 hores per poder-la valorar. Ells ja tenien una oferta i van començar l'estratègia per enganyar-nos".

"El Madrid va venir primer a per Neymar i Neymar va dir que sí. Fins i tot va passar la revisió mèdica en una clínica d'un amic meu".

"Neymar va jugar la final del Mundial de Clubs a Japó havent cobrat ja del Barça".

"Neymar ha arribat a firmar 17 documents amb el segell oficial del Barça".

"La firma de Bartomeu apareix 169 cops en els contractes [de Neymar]. No ens expliquem per què la Fiscalia no l'imputa".

" No reclamem sobre els 40 milions, que d'altra banda, demostren que el Barça va actuar de mala fe des del començament".

"El pare de Neymar és, com diem al Brasil, un vagabund. Un picapedrer que gràcies al seu fill s'ha fet ric de la nit al dia. L'avarícia d'aquest home el portarà pel mal camí. des del principi es va aprofitar de Neymar".

"És tard per a pactes".

540x306 Neymar / EFE Neymar / EFE

"He vist molts jugadors joves al llarg de la meva vida, però Neymar és sense dubte el millor de tots. Serà el segon millor brasiler de la història".

"Va arribar un moment en què el Santos va tenir problemes per pagar el que Neymar demanava. No havia jugat encara ni un minut amb el primer equip, no era ni professional! I vam trobar una solució".

"Li vam pagar uns dos milions d'euros. Suposava el que anava a guanyar en 18 anys de carrera amb el salari que tenia llavors. […] Ens la vam jugar per ell i ens vam quedar el 40% dels seus drets".

"Vaig cuidar Neymar com si fos un fill per a mi. Em vaig ocupar que a la seva família no li faltés res. Sempre era a casa meva".