Segon robatori d'un equip fotogràfic professional al Camp Nou en pocs mesos

El fotoperiodista Albert Gea ha denunciat el robatori d'un equip professional de fotografia al Camp Nou, just després del partit de Copa contra l'Atlètic de Madrid. Es tracta d'una càmera de la marca Canon amb un teleobjectiu de 400mm, valorats amb més de 18.000 euros. És la segona vegada que es produeix un fet d'aquestes característiques a l'estadi blaugrana en pocs mesos.

Gea, fotoperiodista de l'agència Reuters, ha explicat a l'ARA que el robatori es va produir quan s'havia acabat el partit, mentre anava a buscar la càmera remota que tenia al darrera la porteria (utilitza un equip que dispara de forma manual, i un altre que situa darrera la porteria i que fa funcionar amb control remot). "En aquest lapse de temps, molt curt, vaig tornar a la meva zona i vaig veure que ja no hi era".

En el moment dels fets, Gea havia deixat el seu equip a la zona on va situar-se durant la segona part, al Gol Nord, a la banda de lateral, aproximadament on s'acaba l'àrea gran. "No podia ser un aficionat, perquè d'allà a la graderia hi ha uns tres metres. Havia de ser algú acreditat", explica. El fotoperiodista aclareix que és la segona vegada que passa -l'altre cop va ser al desembre del 2016-, en aquell cas a un altre company. "Era el mateix equip i el mateix procediment", precisa.

Gea va posar-se en contacte amb el departament de premsa i els membres de seguretat del club, però "ningú va veure res". Aquest dimecres ha presentat la denúncia a la policia i ara està pendent de rebre l'autorització pertinent perquè es pugui visualitzar les càmeres de seguretat del Camp Nou. "Era davant l'Espai d'Animació. S'ha de poder veure qui va ser", afegeix.

Diferents companys d'Albert Gea van aprofitar les xarxes socials per denunciar els fets, afegint el número de sèrie de l'equip que li van robar.