Sergi Roberto i Suárez es perdran la final

Si no canvien molt les coses, el Barça no podrà comptar amb Sergi Roberto ni Luis Suárez per a la final de Copa. Els dos futbolistes, titulars contra l’Atlètic de Madrid, van ser expulsats a la segona part per acumulació de targetes. El club blaugrana ja va avançar que revisaria el vídeo del partit i miraria de presentar un recurs. Però sembla poc probable que l’entrenador pugui comptar amb dos futbolistes habituals a l’esquema de joc del Barça.

L’arbitratge de l’extremeny Gil Manzano va ser d’aquells que es recordaran força dies a Barcelona i a Madrid. Un festival de targetes -fins a deu grogues- i tres expulsions, a més d’un penal a favor dels matalassers i un gol anul·lat a Griezmann per fora de joc. Va ser objecte de les protestes dels futbolistes i dels entrenadors i va abandonar el Camp Nou enmig d’una xiulada sonora, en desaprovació per la seva actuació.

La primera expulsió del partit va ser la de Sergi Roberto, que va veure la primera targeta al minut 19 per una falta lateral, i la segona al 57 per una planxa. La targeta que suposava l’expulsió va coincidir, precisament, en el moment que Luis Enrique estava a punt de substituir-lo. L’entrenador el volia “protegir” perquè estava amenaçat d’expulsió però no hi va ser a temps. Per pocs segons, perquè Aleix Vidal estava preparat a la banda per entrar. Així doncs, el de Puigpelat va tornar a la banqueta mentre Sergi Roberto, capcot, deixava el Barça en inferioritat numèrica el dia que celebrava el seu 25è aniversari. El destí li tenia preparat un regal amarg al jugador de Reus. “No he sigut prou ràpid”, lamentava l’entrenador, que recordava que “curiosament, va cometre tres faltes i va veure dues targetes” .

“L’expulsió? Me’n ric. Crec que no és ni falta, em giro i no veig el jugador” Luis Suárez Davanter del Barça

Després de l’expulsió del matalasser Carrasco (minut 69), també per doble groga, el damnificat va ser Luis Suárez. El davanter del Barça va veure dues targetes pràcticament consecutives. La primera, per una entrada a Juanfran quan intentava sortir al contraatac (minut 86) i, després (minut 90), per deixar el braç en una pilota dividida amb Koke. Una targeta que va indignar el Camp Nou i el mateix futbolista. “L’expulsió? Me’n ric. Crec que no és ni falta, em giro i no veig el jugador”, expressava l’uruguaià, crític amb l’àrbitre -va dir que la segona targeta “es veia a venir”- i fent una petició al club. “Espero que presentin un recurs”.

La petició de Luis Suárez va escoltar-la el director esportiu, Robert Fernández, que només uns minuts després assegurava que el Barça “revisaria el vídeo” per “mirar si es pot recórrer o no”. No només en el cas del davanter, també de Sergi Roberto. També era “partidari” de presentar recurs Luis Enrique, tot i que el tècnic va reconèixer que no era gaire optimista. “Mira enrere i t’adonaràs de què ha passat les vegades que s’ha recorregut”.

La de Suárez va ser la primera vermella que veu com a jugador blaugrana, que no era expulsat des de l’any 2010, en un partit amb la selecció uruguaiana. L’altra vermella del seu currículum, en partit oficial, també va ser el 2010 quan encara jugava amb l’Ajax. Des de llavors, el davanter no havia vist cap vermella, ni amb el Liverpool, ni amb el Barça ni amb la selecció. En canvi, sí que va acumular més de 40 partits de sanció per accions antiesportives.

Messi, Alba i Umtiti

Sergi Roberto i Suárez es perdran la final. En canvi, la podran jugar Jordi Alba, Umtiti i Messi, els tres futbolistes que estaven amenaçats de sanció si veien la groga. Cosa que no va passar.

De fet, en l’aspecte disciplinari, el partit dels tres futbolistes va ser impecable, ja que ni Messi ni Umtiti van cometre cap falta durant el partit. Sí que en va fer una Jordi Alba, però lluny de ser sancionada per l’àrbitre.