Suárez escull els escenaris més calents per demostrar qui és

Deia Hristo Stòitxkov que els derbis li agradaven especialment, ja que des del moment en què arribava al camp, notava com l’afició rival el xiulava. Luis Suárez és un davanter similar. I l’uruguaià va escollir precisament un derbi per trencar la seva sequera de cinc partits sense marcar gols. “No estava preocupat, jo vull ajudar, amb gols o sense”, va dir al final del partit Suárez, que amb els seus dos gols, els primers que marca al camp de l’Espanyol, va igualar els 117 gols de Stòitxkov amb la samarreta blaugrana. El búlgar, però, els va fer en 255 partits i l’uruguaià en tot just 144. Una efectivitat espectacular.

“Suárez i el gol sempre van junts, és inevitable”, va dir Luis Enrique, que va afirmar que no estava preocupat pels partits en què Suárez no havia marcat. L’uruguaià, però, encertat, ja és el jugador de la Lliga que ha obert més cops el marcador, trencant en 9 ocasions un empat sense gols. “Toca seguir en aquesta direcció, si no marco jo, marca un company”, va explicar un Suárez que va celebrar els gols d’una manera diferent, feliç, alliberat. “D’aquest no en podem dubtar”, va dir rialler Rakitic del davanter.

Luis Enrique, content

El tècnic asturià, per la seva banda, estava satisfet per l’energia i la força amb què el seu Barça va jugar els 90 minuts ahir a Cornellà-El Prat. Però el que més va satisfer el tècnic va ser el ritme de joc alt i la lectura de partit dels seus jugadors. Van tenir la paciència justa. L’acceleració justa. Van ser puntuals, oportuns, precisos. “L’equip ha sigut prou madur per identificar totes les fases del partit -va comentar el tècnic, orgullós-. No és fàcil sortir en situacions en què el rival et salta sobre els pivots, on pots tenir pèrdues delicades”. Però l’equip va resistir, convençut que la insistència tindria recompensa. “Es pot fer una segona meitat com la que fem perquè, abans, juguem la primera com ho hem fet”, va defensar l’asturià, que va reivindicar la part de desgast necessària per estovar plantejaments com els de l’Espanyol. També Robert Fernández, des de la llotja, va admirar el partit “complet” del Barça.