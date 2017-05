El Suprem ratifica la condemna a Marhuenda i Ussía per injúries a Messi

El Tribunal Suprem ha confirmat la condemna a Alfonso Ussía, Paco Marhuenda i Audiovisual Española 2000 S.A. per injúries a Messi, i d'aquesta manera hauran d'indemnitzar el davanter blaugrana amb 64.590 euros per l'article 'Sonatina' que es va publicar al diari 'La Razón'.

La sentència confirma el que va dictaminar en primera instància l'Audiència de Barcelona i condemna de forma solidària els tres acusats: Ussía, qui va publicar l'article; Marhuenda, director de 'La Razón' i el mateix mitjà.

"L'Audiència conclou que, pel que fa a l'esfera personal, aprofitar la circumstància d'una patologia que va patir el jugador durant la seva infància per articular una crítica traspassa els límits del que seria una opinió pública. Però, a més, insinuar que el jugador continua administrant-se hormones per al creixement suposa afirmar que està realitzant una conducta sancionada com a molt greu en la normativa de dopatge […] i afecten una esfera més extensa com és el seu honor professional", segons manifesta la interlocutòria.

Segons va transcendir en el seu dia, Messi enviarà la totalitat de la indemnització serà, de forma directa, a l'organització Metges Sense Fronteres.