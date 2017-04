Tebas: "Com a madridista, vaig sentir pena amb el gol de Messi"

Javier Tebas president de la Lliga, ha assegurat aquest dilluns a la nit al programa 'El Partidazo de Cope' que diumenge va sentir "pena" amb el gol de Leo Messi. "Com a madridista, vaig sentir pena amb el gol de Messi. Si fos pel partit de diumenge, catalogaria Messi com el millor jugador de tots els temps. Tot i que no va jugar el seu millor partit, va ser transcendental. Tant de bo el tinguem a la nostra Lliga per molts anys", va dir Tebas sobre l'argentí.

De fet, el president de la Lliga no ha amagat l'estima als colors blancs. "La societat espanyola té un problema amb el que és políticament correcte, jo ho dic i no passa res, una altra cosa és que algú amb càrrec prengui decisions en funció dels seus colors", ha apuntat.

Sobre la picabaralla entre Sergio Ramos i Gerard Piqué, Tebas ha dit que està "segur" que "quan són companys de selecció o a Twitter es respecten". "Diria que Ramos és més sentimental o passional, amb menys picardia, però no puc dir que un estigui per sobre de l'altre", ha afegit.

Tebas ha assegurat que va viure " un dels millors clàssics dels últims temps" i que, malgrat que caldrà esperar per conèixer els números exactes, ha estat "el partit més vist de la història de la televisió de pagament a Espanya".

Sobre el fet que s'hagin eliminat les entrevistes curtes que concedien sobre la gespa els jugadors tot just després d'haver acabat el partit, Tebas ha explicat que els han dit als periodistes que "les preguntes han de ser sobre el partit, no sobre altres qüestions personals", en referència a la pregunta que li van fer a Griezmann sobre el seu futur i que el matalasser es va negar a respondre.