Temes a tractar mentre no hi hagi futbol

Ara que estarem uns dies sense futbol -sense futbol de Primera, vull dir-, tindrem temps de sobres per parlar dels temes que ens ocupen i ens preocupen. Del futbol i de l’entorn.

Per exemple, de la vulnerabilitat defensiva. El 3-4-3 ha permès que el Barça tingui molt més control i sigui més perillós en atac. Però, esclar, també es corren més riscos. Penso en la Juve i m’imagino que Allegri deu estar-se fregant les mans veient un punt tan vulnerable de cara a la Champions. Com també deu somriure per sota el nas pensant en les accions a pilota aturada. El Barça ha rebut tres dels últims quatre gols en l’estratègia. I en set dels últims vuit partits ha rebut, almenys, un gol.

Podrem parlar, també, de renovacions. De Messi ens diuen que “Tranquils, tranquils” i l’última cosa que sabem d’Iniesta és que al manxec -que renovarà en un 99,99% de possibilitats- no li va agradar la proposta inicial de la directiva. Ara que al Camp Nou no hi haurà futbol, no seria estrany veure algun representant desfilant per les oficines.

Posats a parlar de contractes, parlem de l’entrenador. Seria interessant saber ben aviat el relleu de Luis Enrique. No ho dic per la curiositat, que també. Sobretot per la planificació de la plantilla. L’asturià ja va dir que se’n renta les mans, d’aquest tema. ¿Ha de ser cosa només de Robert i Albert Soler? ¿O convindria que el futur tècnic beneís les decisions? Altes, baixes... i cessions, com les de Munir i Samper. Què fem amb ells?

També parlarem, segur, de l’ acció de responsabilitat. De la sentència en qüestió ja en parlarem dijous, però per ara penso que és molt trist que hàgim arribat fins aquí. I injust. Per a tots.

I, per acabar, l’homenatge a Cruyff. Aquesta setmana farà un any de la seva mort. El club va ser exemplar en la reacció quan es va saber la notícia. Però, després d’aquells tres dies, tot s’ha refredat. No sé si estàtua, si nom a la porta 14 o si partit d’homenatge. Però seria molt injust que el record a algú que ha fet tant pel Barça es reduís exclusivament als reportatges publicats a la premsa.