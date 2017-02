Ter Stegen: "No entenc que l'afició xiuli un dels seus jugadors"

Marc-André ter Stegen ha valorat a peu de gespa la patida victòria del Barça davant el Leganés (2-1). " Tenim tres punts més i és l'important. Sempre es poden millorar coses, però això és normal, són coses del futbol. Ara hem de descansar, perquè la setmana vinent tenim un gran partit", ha comentat el porter, que ha confessat que l'equip no travessa el seu millor moment: " Ha estat una setmana molt complicada per a tots. Haver guanyat avui ens dona molta confiança. No entenc que l'afició xiuli un dels seus jugadors. Tots hem intentat fer-ho bé. Crec que ens hem de donar suport. Hi ha fases de la temporada que no són bones, com la d'ara, després del 4-0 de París. Necessitem el públic. Hem d'entendre que perdem tots i que podem guanyar també tots junts", ha explicat.

Robert, positiu

Robert Fernández també ha parlat de l'actuació del Barça: " Volíem guanyar i ho hem fet. Aquesta és la realitat. El partit ha estat molt difícil. Veníem de signar una actuació dolenta a París i avui s'ha notat. Ens ha penalitzat molt. Hem tingut nervis durant alguns moments. Jo he viscut aquesta situació i no és fàcil guanyar un partit en aquest escenari. El partit s'havia posat molt difícil, hem intentat prémer l'accelerador i finalment hem trobat el penal a Neymar", ha explicat.

El director esportiu del club ha parlat d'André Gomes i de la seva titularitat: "Que jugui o no és decisió de l'entrenador i l'hem de respectar. Té molt bones condicions però potser necessita més temps per adaptar-se al nostre estil. Hem de recuperar-lo. Al portuguès i a tots. És la nostra feina. Quan un jugador no rendeix al màxim hem d'estar atents i ajudar-lo", ha comentat.

Fernández ha deixat clar que el partit de Lliga de la setmana vinent al Vicente Calderón és prioritari. "Ara estic centrat en l'Atlètic de Madrid, no en el París Saint-Germain. Ja tindrem temps de parlar del duel de vuitens de final de Lliga de Campions", ha matisat l'exjugador, que no ha volgut valorar els xiulets que s'han escoltat al Camp Nou: "L'afició vol guanyar i sempre ens fa costat", ha afegit.

540x306 Ter Stegen: "No entenc que l'afició xiuli un dels seus jugadors" / EFE Ter Stegen: "No entenc que l'afició xiuli un dels seus jugadors" / EFE

Luis Enrique critica els xiulets del Camp Nou

Luis Enrique també ha parlat de l'estat d'ànim del Camp Nou: "Hem quedo amb la resposta de l'equip i de l'afició dels últims minuts. Sé que la situació és difícil. Però no necessitem xiulets, necessitem estima, gestos afectuosos", ha dit. L'entrenador, en la línia del discurs de Ter Stegen, ha explicat que no entén "els xiulets a André Gomes". " No els entenc. No té cap mena de sentit xiular un dels jugadors del teu equip. Els que m'han dedicat a mi sí que els entenc. Sóc l'entrenador i després del resultat de dimarts és normal", ha afegit.