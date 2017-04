Toc d'atenció de Luis Enrique: "Espero molt més dels jugadors"

Només queden cinc jornades per acabar la temporada de Lliga i el Barça està en disposició de guanyar el títol. No depèn d'ell mateix, però, ja que cal esperar que el Reial Madrid es deixi com a mínim tres punts. "No tinc sensació de favoritisme", comenta Luis Enrique abans de jugar contra l'Osasuna, en la primera de les cinc 'finals' de la Lliga.

"La sensació és que el final de temporada serà difícil per als dos. Hi haurà resultats inesperats i caldrà estar preparats per no ser nosaltres els que fallem. No ens hem de fixar en els rivals ni fer comptes de la lletera. Ens hem de fixar en nosaltres", adverteix.

L'entrenador del Barça, seriós i prudent, no dona res per guanyat. Luis Enrique està a la defensiva i fa un toc d'atenció als jugadors. "Estic content amb el rendiment de la plantilla però espero molt més de tots ells". El triomf al clàssic ha permès que l'equip es reenganxés a la lluita per al títol. "Ha sigut una injecció de moral important i esperem que sigui un estímul. Però és evident que per guanyar cal ser més regulars".

I és que l'asturià no oblida els "problemes amb els equips de la zona baixa o de zona mitja-baixa". Per això està amatent a la visita d'Osasuna, al que considera "perillós" malgrat estar a un pas del descens. "Mai hi ha un enemic fàcil, i encara menys al tram final de temporada".