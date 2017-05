El repte de Valverde: “Que l’afició gaudeixi i els jugadors es comprometin amb el joc”

Dilluns es feia oficial que Ernesto Valverde seria el nou entrenador del Barça i aquest dijous al migdia signarà el contracte que el vincularà a tots els efectes amb el conjunt blaugrana per les dues pròximes temporades, amb una tercera d’opcional. “M’agradaria que les coses anessin com tots volem. Que la gent gaudeixi i que l’equip estigui compromès amb el joc i la seva gent”, deia el Txingurri en la seva arribada, als mitjans oficials del club. Una primera declaració d’intencions d’un tècnic que arriba acompanyat de Jon Aspiazu com a segon entrenador i de José Antonio Pozanco com a preparador físic.

Tot i que la seva primera roda de premsa com a entrenador blaugrana no serà fins a aquest migdia, el tècnic va fer una primera declaració d’intencions. “Em sento privilegiat i afortunat d’assumir aquest càrrec. Afronto aquesta nova etapa amb molta il·lusió, com un repte majúscul, com el que és, i amb la intenció de fer que el Barça sigui encara més gran del que ja és ara”.

Serà el seu retorn al club, pel qual ja va passar com a jugador entre els anys 1988 i 1990, tot i que no va tenir un protagonisme destacat al terreny de joc. “Ha passat força temps i he pensat com va anar. Ara és una etapa totalment diferent i soc més conscient del que significa fer aquest pas, perquè en aquella època era més jove”, afegia.

Valverde arribava ahir a Barcelona i es dirigia a les oficines del club, on es feia la ja tradicional fotografia davant de l’escut. Després entrava a les dependències per ultimar els últims serrells del seu contracte, que s’ha acabat de tancar durant la setmana -fonts del club confirmaven que, tot i que el fitxatge es va anunciar el dilluns, el contracte encara no estava “tancat del tot”.

Avui, presentació oficial

L’agenda d’Ernesto Valverde per avui està força plena i seguirà el protocol dels grans fitxatges de l’entitat. A les 11.30 h està citat novament a oficines per signar formalment el contracte amb el president Josep Maria Bartomeu. Posteriorment (11.30 h), serà presentat a la tribuna del Camp Nou i es farà una sessió fotogràfica (12.30 h) a la gespa de l’estadi. Finalment (13 h), atendrà els mitjans de comunicació.