Valverde: "Tinc clar el nostre estil: volem dominar el joc"

Ernesto Valverde ha parlat aquesta tarda abans del debut en Lliga del seu Barça contra el Betis: "Guanyar i jugar bé és prioritari. No sé com es guanya sense fer un bon futbol. A vegades la moneda surt cara i a vegades surt creu, però si vols intentar decidir el resultat has de proposar un bon joc. Espero un Betis que vulgui dur la iniciativa. És un equip que vol tenir la possessió, que farà una pressió alta, un fet habitual. Si sabem superar la pressió, podrem córrer i crear situacions. Crec que seran valents, com ho van ser contra l'Inter de Milà", ha comentat.

El basc ha analitzat el moment de la seva plantilla, amb Luis Suárez i Andrés Iniesta lesionats i Gerard Piqué tocat físicament. "La de Suárez és una baixa important, però és un fet que pot passar. Tots sabem del seu potencial en aquest tipus de partits. Esperem suplir-lo amb garanties. Tenim jugadors per fer-ho. Contemplo totes les possibilitats que ens aportin equilibri. Iniesta no entrenarà avui. Paulinho ho va fer ahir per primera vegada, però encara s'ha d'adaptar al joc de l'equip, és d'hora. Piqué intentarà exercitar-se i després decidirem", ha dit.

Valverde també ha fet referència als atemptats que han sacsejat Catalunya aquests dies i ha deixat clar que la vida continua. "Haig de dir que són circumstàncies extraordinàries i lamentables. Estem totalment solidaritzats amb la situació i les persones afectades. Ahir va ser un dia dur per a nosaltres, va ser diferent. Et fa reflexionar i adonar-te que tot es relatiu. Estem tranquils, com es va dir ahir, no tenim por. La millor manera de combatre això és fer vida normal, seguir endavant. Possiblement tots som víctimes potencials en algun moment, però no podem amagar-nos", ha afirmat.

L'ex de l'Athletic Club intenta parlar de tranquil·litat quan analitza el mercat futbolístic i els possibles reforços que puguin arribar al Camp Nou: "A mi m'agradaria que les plantilles estiguessin tancades abans de començar la temporada oficial. Pots treballar els mecanismes. Abans les plantilles es tancaven el 15 de juliol i ara no, s'intenta apurar el mercat. Treballem amb circumstàncies que no podíem preveure, que no havien passat. Quan acabi el mercat volem tenir una plantilla a l'alçada de les exigència que ens hem fixat", ha comentat. Valverde ha deixat clar que si no arriben nous efectius, el Barça farà igualment "el seu camí": "Hem de trobar el nostre camí en funció dels jugadors que tenim. Ens hem d'adaptar a la pèrdua de jugadors o a les lesions. La idea és aquesta. Tinc clar el nostre estil: volem dominar el joc. Volem ser agressius en atac i en defensa".

És el seu punt de vista, el seu guió, que ha anat evolucionant des què va arribar a Barcelona: "Encaro les coses pas a pas. Havíem tornat dels Estats Units molt contents, vam arribar, vam perdre a un jugador important de forma sorprenent. El seu adéu ha fet que hagués de canviar el guió que havia dibuixat abans de venir. Hem d'habituar-nos a certes coses. La Supercopa d'Espanya ens ha servit molt. Han estat dos partits perduts. Perdre contra el màxim rival sempre és dur i entenc la desil·lusió que pot originar. Per moments hem donat una bona imatge, per moments el rival ha estat superior. Hem d'aprendre moltes coses", ha confessat.