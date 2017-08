Valverde: "Dembélé és un fitxatge de tots"

Ernesto Valverde comença a respirar tranquil hores abans de disputar dissabte el segon partit de Lliga contra l'Alabès. L'entrenador del Barça ha pogut celebrar -finalment- l'arribada d'Ousmane Dembélé, oficial aquesta mateixa tarda a través d'un comunicat. "És un jugador que ens garanteix profunditat, l'havíem perdut i la necessitàvem. Pot jugar a les dues bandes i de davanter centre. És ràpid, profund i tècnic. Esperem que ens aporti moltes coses, perquè tenim molta il·lusió amb ell. És un fitxatge del club. Sóc l'entrenador i em demanen la meva opinió, però el fitxatge no és meu ni del director esportiu, és un fitxatge de tots. La seva trajectòria és impressionant, té molta qualitat. Crec que està preparat per a aquest repte. No tinc gaires dades. Entenc que s'ha entrenat. Aquest és un dels problemes dels fitxatges de recta final del mercat", ha dit. El basc també ha matisat que el preu del jugador s'entén en un mercat inflat: "Ja sabem com estan les coses. Sembla que tots els clubs fitxaran els jugadors més cars de la seva història perquè els preus s'han disparat arran de la clàusula de Neymar".

Els canvis a la plantilla seguiran arribant. "Ara hem d'esperar. Portem molt de temps esperant, però fins al final del mercat tenim marge. Ara tenim molts jugadors entrenant des del primer dia, i no tots podran formar part de la plantilla, aquesta és la realitat. Tots els equips estem en la mateixa situació. Esperarem fins al final, però sí que és cert que hi ha jugadors que poden marxar", ha comentat, i ha destacat la situació de Marlon: "Hi ha cinc centrals a l'equip. És possible que Marlon marxi, encara és jove. Creiem que tenim moltes variants a la línia defensiva. No crec que ens facin falta gaires efectius en aquest punt del camp".

Sobre el sorteig de la fase de grups de la Lliga de Campions, l'entrenador ha dit que el quadre "és difícil": "No ho negarem. El Juventus és el finalista de l'any passat, que va eliminar l'equip fa uns mesos a la competició. Té molts arguments i va fer una gran campanya. El partit contra els italians arriba d'hora, però és un bon test d'inici. L'Sporting era un dels equips més difícils de l'últim bombo. I sobre l'Olympiacos, és cert que tenia la il·lusió de tornar a Grècia per jugar contra ells. Són un bon equip, i afronto el duel amb molta il·lusió", ha analitzat. No ha volgut parlar de Seri: "És un jugador que no forma part de l'equip. No crec que sigui adequat publicar l'interès sobre un jugador".

Valverde també ha valorat les fotografies que van publicar dimecres Messi i Neymar amb gran part dels jugadors del Barça: "Les coses es poden interpretar de moltes maneres, els gestos, una foto, unes paraules. Estan molt bé per a les anàlisis que omplen pàgines i tertúlies, i a vegades és això, una simple foto. Jo entenc les anàlisis, perquè ens alimenten a tots, però no hem de donar-hi importància", ha dit.

"Serà un partit molt difícil"

En aquesta situació, l'entrenador, entre somriures, ha parlat del partit d'aquest dissabte: "Els bascos tenen molts canvis. Després de les baixes que han tingut estan en aquest procés de readaptació i reconstrucció. No sabem què ens trobarem demà. Tenim una intuïció. Serà un partit difícil, perquè el públic és protagonista. Els tres punts són molt importants per fer l'aturada de seleccions en un bon moment", ha comentat.

Els tres punts d'aquesta jornada són vitals per al rendiment en Lliga: "Si veus els resultats de l'any passat, l'equip va aconseguir grans resultats contra els equips més potents. Els partits contra equips de la part baixa de la classificació no van anar tant bé. Aconseguir una regularitat en aquestes jornades, menys mediàtiques i perilloses, serà important".