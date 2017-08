Valverde: "Espero que el dia 31 tinguem una plantilla més competitiva"

Incendis a banda, el Barça funciona, a la Lliga Santander. El conjunt blaugrana ha sumat aquesta tarda la seva segona victòria a Mendizorrotza contra l'Alabès (0-2). "Ha sigut un partit difícil. Ens ha costat, hem hagut de tenir paciència. Ens han tancat les línies de passada i ens ha costat arribar a l'àrea. Estàvem a prop del gol, però hi havia una acumulació gran de jugadors. Havíem de madurar les accions i buscar la porteria. Arran del primer gol tot ha sigut molt més senzill. Ells han tingut alguna situació a la contra, però és normal. Estic content, perquè hem superat una prova difícil i el rival tenia arguments. Tenim 6 punts i seguim endavant", ha dit Ernesto Valverde en roda de premsa.

L'entrenador ha valorat l'actuació de Leo Messi com a fals 'nou': "Vam utilitzar-lo en la mateixa posició la setmana passada. És una possibilitat que no és nova, que ja s'ha fet servir. Ens permet estar junts en el punt de vista defensiu i generar espais quan el davanter es despenja. Messi té tendència a sortir a buscar la pilota. Sempre es pot millorar, però independentment d'això, hem d'entendre que a vegades és difícil fer joc quan hi ha tants jugadors en la mateixa zona", ha dit.

Valverde ha parlat de les diferents variants ofensives que té l'equip i la falta de definició de la plantilla. "Cada jugador té el seu perfil. Si juguen Deulofeu i Vidal jugarem més a l'espai, són extrems. En el cas de Paco Alcácer, la seva naturalesa fa que tendeixi a buscar les diagonals. Denis Suárez és un jugador de toc, que juga al mig. Genera molt perill aquí i en la segona meitat el necessitàvem. Anem variant, a vegades en funció del resultat, a vegades no. Ens hem d'adaptar als jugadors que tenim en el moment adequat. Esperem que quan arribi el dia 31 tinguem una plantilla encara millor, més competitiva".

540x306 Ivan Rakitic durant el partit de Mendizorrotza / EFE Ivan Rakitic durant el partit de Mendizorrotza / EFE

Rakitic: "Hem de millorar, però hem fet un bon partit"

El migcampista valora molt positivament els tres punts d'aquesta jornada

Ivan Rakitic també ha valorat la victòria al camp de l'Alabès: "Jugar aquí sempre és complicat. És cert que acaba de començar la Lliga i tots els equips estan molt motivats. Nosaltres hem anat millorant, buscant el gol. Hem fet un bon partit, amb tranquil·litat. Sortim amb molta confiança, molt reforçats. Messi busca la seva posició per veure porteria. Crec que la forma de jugar és la millor per a nosaltres. Hem de millorar, però hem fet un bon partit. Ara marxem amb les seleccions i després, a seguir", ha apuntat.