Neymar: víctima i culpable a la vegada

Un dels primers equips que va entrar en conflicte amb Neymar va ser l’Athletic Club. El que aquesta tarda serà rival del Barça a la Lliga (16.15 h, beIN LaLiga) es va enfadar amb el davanter brasiler a la final de Copa del 2015 per la seva manera de jugar. L’acusaven de fer filigranes innecessàries, de menystenir el rival. Aquell precedent va marcar un abans i un després: des d’aleshores el brasiler ha estat a l’ull de l’huracà, ja sigui per les seves accions amb la pilota, per la manera de celebrar els gols, per les faltes que rep dels rivals o per les targetes que li ensenyen. Aquest curs més que mai.

Neymar és un dels jugadors que més faltes rep -69 a la Lliga, segons dades de la competició- i, paradoxalment, també és dels que més targetes ha vist. Al brasiler n’hi han ensenyat 11 comptant tots els tornejos. I la majoria d’aquestes targetes han sigut per protestar o per encarar-se amb els rivals. “És una evidència que els meus jugadors són dels que més faltes reben, i curiosament són dels més sancionats”, deia Luis Enrique a la prèvia del partit contra l’Athletic Club. L’entrenador del Barça responia a una pregunta sobre Neymar, però ho va aprofitar per generalitzar la resposta, incloent-hi els membres del trident i recordant episodis com els de Mestalla. “Tothom pot pensar el que vulgui. Primer fan campanyes per desacreditar-los dient que es tiren i fan teatre, i després fins i tot els mateixos mitjans es queixen si veuen targetes”.

Neymar ha vist cinc grogues a la Lliga, tres a la Copa del Rei i tres a la Champions. O el que és el mateix, ja ha acumulat un partit de sanció en cadascuna de les competicions, l’últim dels quals és el que haurà de complir dimarts que ve a la tornada de semifinals contra l’Atlètic de Madrid.

En línies generals aquesta temporada ha augmentat el nombre de targetes que han vist els jugadors del Barça, i els membres del trident són dels més castigats. En el cas de Neymar l’estadística és especialment delicada perquè ja n’ha vist més que les altres temporades quan tot just som a començaments del mes de febrer.

En el seu primer any de blaugrana, la temporada 2013/2014, Neymar va veure nou grogues en 41 partits (una targeta cada 4,5 partits). La temporada següent, la del triplet, en va rebre vuit en 51 partits (una cada sis). La temporada passada la xifra es va enfilar fins a les 10 grogues en 48 partits (una targeta cada 4,8 partits). Però en el curs actual ja en van onze en 26 partits (una targeta cada 2,3 enfrontaments).

La situació preocupa al vestidor, conscient que l’acumulació de targetes pot acabar sent contraproduent, tant pel risc d’expulsió com d’acumular nous partits de suspensió. El mateix Luis Enrique reconeixia fa unes setmanes que calia “millorar”, sobretot en les grogues per protestar. Un missatge, però, que és compatible amb la petició de demanar més respecte per als jugadors. El tècnic apel·lava a la “consciència” dels àrbitres a l’hora de castigar els futbolistes. Paral·lelament, ahir l’ Espai d’Animació va fer una crida perquè al minut 12 el Camp Nou s’ompli de mocadors blancs per protestar per l’elevat nombre de targetes que rep l’equip.

Més targetes que gols

El partit contra l’Athletic serà una nova prova de foc per a un Neymar que aquesta temporada no està tenint bons registres golejadors. El davanter brasiler només ha marcat nou gols en tota la temporada. Curiosament, porta més targetes grogues (11) que dianes.

Va marcar-ne sis en els nou primers partits però després va encadenar una ratxa d’onze enfrontaments sense veure porteria (des del 19 d’octubre fins a l’11 de gener), entre els quals hi ha el clàssic, en què va disposar d’una ocasió més que clara -va enviar la pilota alta- que hauria assegurat el triomf del Barça contra el Reial Madrid. El brasiler ha recuperat la forma física però no ha acabat d’afinar la punteria. Això i minimitzar les targetes en contra són els dos reptes per a l’onze blaugrana.