Xavi no té dubtes: "Messi és el millor del món, independentment dels títols"

La presència de Xavi Hernández serà un dels atractius del Catalunya-Tunísia d'aquest vespre a Montilivi (19 h). El migcampista, que va deixar el Barça per jugar a l' Al-Sadd de Qatar, aprofitarà les vacances nadalenques per tornar a vestir els colors de la selecció.

"Per mi és un plaer ser aquí", manifesta el migcampista, que parla d'un partit "molt vistós i competitiu" que Catalunya no afronta només com un amistós. "Venim amb la mentalitat de guanyar".

El partit es disputa enmig del debat sobre la independència de Catalunya i la possibilitat que es faci un referèndum pactat, el 2017. Xavi, que se n'ha fet ressò, opina que és "la situació política és difícil perquè el poble català no pot decidir".

Preguntat sobre el Barça, i en concret sobre Leo Messi, Xavi no ha tingut dubtes. "Messi és el millor del món, independentment dels títols individuals. És un plaer veure'l jugar".