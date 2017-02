Zidane no se surt del guió de Florentino: "Si diu que hi ha obres, hi ha obres"

Zinedine Zidane, tècnic del Reial Madrid, no s'ha sortit de la línia marcada pel seu president Florentino Pérez sobre la impossibilitat que l'estadi Santiago Bernabéu aculli la final de Copa del Rei entre el Barça i l'Alabès per les obres de llarga durada que s'inicien en el coliseu madridista.

Obres al Santiago Bernabéu i els Guns N' Roses a Bilbao: el nou serial amb la final de Copa

"Si preguntes a Barcelona seria el mateix", ha començat dient, comparant la situació amb el que passaria si el Reial Madrid fos finalista i es pogués jugar al Camp Nou.

"Per no dir bestieses, l'única cosa que dic és que va parlar el president i si diu que hi ha obres, hi ha obres. Cal respectar", ha sentenciat. Però no ha pogut frenar un entremaliat somriure.