Zidane: "Neymar és insubstituïble, però no serà fàcil"

Zinedine Zidane ho té clar: "Neymar és insubstituïble". L'entrenador del Reial Madrid no s'ha amagat aquest matí en roda de premsa quan ha hagut de parlar del brasiler. Segons la seva experiència, el davanter és únic, "no n'hi ha dos com ell", però té clar que el Barça, com deia fa uns dies Josep Maria Bartomeu, és molt més que un jugador. "Qui l'hagi de suplir ho farà bé. Si pensem que serà fàcil guanyar, ens equivoquem. L'equip ha tingut canvis, però el Barça és el Barça. Sabem a què juguen, i això no canviarà", ha explicat només unes hores abans de posar els peus al Camp Nou en l'anada de la Supercopa d'Espanya.

Sobre el seu equip i arran del gran partit d'Isco contra el Manchester United, l'exinternacional amb França no ha volgut deixar pistes de l'equip que s'enfrontarà als de Valverde: "Ja veurem quin onze surt demà. Tinc clar que Isco i la BBC són compatibles. S'ha de saber gestionar bé la situació i la resta dels jugadors", ha dit, descartant, d'altra banda, que necessiti ampliar la nòmina d'incorporacions estivals. "El mercat es tanca l'últim dia d'agost, i pot passar de tot. Jo, però, estic molt content amb la meva plantilla i no m'agradarien canvis", ha confessat.

L'entrenador també ha parlat de la seva situació i ha afirmat que seguirà dirigint el Madrid tot i que encara no ha signat la renovació. "Estic molt content perquè el club està treballant molt bé, no només el meu equip. I també per la confiança. Aquí, però, signar per 10 o 20 anys no t'assegura res. Sé on soc i què haig de fer", ha conclòs.