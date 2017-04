Zidane: "No som favorits contra el Barça"

Zinedine Zidane, tècnic del Reial Madrid, ha fugit del paper de favorit en el Clàssic davant el Barça, i ha assegurat en roda de premsa que el seu equip no ho és tot i ser el líder de La Lliga Santander. " El partit de demà no és decisiu. Passi el que passi ens falten set finals i el partit de diumenge és una més. Fins al final anirem partit a partit", ha assegurar el tècnic intentant restar importància al duel directe pel títol amb els blaugranes.

El francès ha esquivat en reiterades ocasions el paper de favorit. "És un partit que has de jugar, de lluitar molt i treballar per guanyar. No som favorits. Sortirem a fer un gran partit. Estem acostumats a aquest tipus d'enfrontaments. És un més. Hi ha molt desgast però tenim molta il·lusió per seguir fent el que estem fent", ha dit, abans de confirmar que el gal·lès Gareth Bale està recuperat per jugar: "Estarà amb nosaltres perquè ha entrenat bé. Ja veurem si juga o no demà", ha afegit.

Segons Zidane, l'equip està concentrat i es manté al marge de l'eufòria d'haver-se classificat per a les semifinals de la Lliga de Campions. " Hi pot haver gent que pensi que estem confiats després del partit de dimarts davant el Bayern, però no és així. Estem molt concentrats. Donarem el màxim per guanyar. La pressió existeix sempre, però no és dolenta. Cal saber jugar un partit important tots junts, jugadors, tècnics, afició. Estem convençuts de la nostra trajectòria, de la nostra feina. Som conscients de la dimensió del rival i de la seva capacitat de generar perill. Juguem a casa i intentarem guanyar al costat de la nostra", ha explicat.

L'exjugador no ha volgut parlar de Neymar i valorar la seva possible absència per sanció: "No sé si jugarà, no és la meva competència. Ens enfrontem a un equip. No sé si és just que jugui o no", ha afirmat. També ha volgut parlar sobre el moment que travessa el portuguès Cristiano Ronaldo: "Físicament i mentalment està realment preparat per fer un gran partit, com tots els jugadors. Sempre parlem de Critiano a les grans cites i segurament demà torni a demostrar la seva importància. Haig de destacar l'energia que transmet al grup. És impressionant, és una persona molt positiva".

El preparador del conjunt madrileny no creu que l'eliminació a mans del Juventus hagi d'afectar el Barça: "No ho crec. Si afrontéssim el duel amb aquest punt de vista, ens equivocaríem. És un equip molt bo que ha demostrat moltes coses al llarg de la temporada i no ha de tenir una pressió especial per jugar al Bernabéu. És un gran partit de futbol que tothom veurà. Jo no seré un actor principal, seré un espectador més. Espero un gran partit demà", ha sentenciat.