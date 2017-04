Zidane: "No hem merescut perdre"

Zidenine Zidane s'ha mostrat "decebut" en roda de premsa després de la derrota del seu Reial Madrid davant el Barça al Santiago Bernabéu. "Estem decebuts perquè en termes globals no hem merescut la derrota, però el futbol és així. Navas ha estat molt bé. Hi ha hagut ocasions a les dues bandes. No és la primera vegada que hem tingut moltes ocasions i no hem rematat el partit. Ara hem d'analitzar-ho i treballar per canviar aquesta dinàmica. La pilota ha d'entrar. Nosaltres pensàvem que podíem fer el tercer gol. Hem tingut cap, però és cert que amb empat 2-2 ens hem exposat molt. No puc queixar-me. Ara hem de pensar en el partit de dimecres. Nosaltres seguirem igual, no ha canviat res. Com a molt hi haurà més Lliga", ha comentat.

El francès ha dit que no creu que els resultat afecti l'equip: "No crec que el resultat ens passi factura. Perdre era una opció. La situació no ha canviat. Ara hem de descansar i pensar en el següent partit. Depenem de nosaltres. Hem de ser positius fins al final. La Lliga no es podia sentenciar amb els tres punts d'avui. Eren importants, però no decisius. Hem d'acceptar el resultat i ja està", ha afegit.