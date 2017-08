Zidane: "Hem de celebrar el triomf, però l'eliminatòria no està decidida"

Zinedine Zidane s'ha mostrat satisfet, en la seva línia de gestionar l'eufòria, amb l'1-3 del Reial Madrid a l'anada de la Supercopa d'Espanya (1-3). "Estem contents amb el resultat, i hem d'estar-ho. Estic molt orgullós del meu equip. Amb 10 jugadors ho han fet molt bé, han lluitat, han cregut en la victòria fins al final. Ara ens queda el partit de tornada, l'eliminatòria no està decidida. Avui hem de celebrar-ho i demà hem de centrar-nos en la tornada", ha comentat, amb posat seriós, dissimulant el somriure.

El tècnic blanc ha valorat el rendiment del seu equip, que ha començat amb Kovacic, Isco i sense Cristiano Ronaldo ni la 'BBC'. "No tenim equip A i equip B. És l'aspecte positiu d'aquesta plantilla. Quan els jugadors juguen, ho fan molt bé, tot i que només siguin al camp una estona. Això fa que l'entrenador estigui satisfet", ha comentat. També ha tingut paraules per a Asensio, autor del tercer gol de la nit. "No em sorprèn. És un jugador amb qualitat, que trenca línies, que quan xuta ho fa fenomenal. No és nou i estem contents amb ell, i amb tots, com Kovacic, que ha fet un gran partit, de meravella, o Isco, entre d'altres. El malagueny, quan va signar amb el Madrid, jo el veia i m'adonava que necessitava temps, minuts de joc. És un jugador que marca les diferències amb el gol i que manté la possessió, fa jugar els companys", ha explicat.

540x306 Cristiano Ronaldo a l'anada de la Supercopa d'Espanya / EFE Cristiano Ronaldo a l'anada de la Supercopa d'Espanya / EFE

Sobre l'expulsió de Cristiano Ronaldo a la segona meitat per doble amonestació -la primera per treure's la samarreta-, el tècnic ha sigut prudent, sense carregar contra el col·legiat. "No valoraré l'actuació de l'àrbitre, com sempre. Em pot molestar l'expulsió de Cristiano, perquè potser no hi ha penal, però tampoc hi veig targeta. Intentarem fer alguna cosa perquè jugui aquest dimecres, però no podem fer gaire cosa més", ha afegit.