L'aniversari de Wembley'92 se celebrarà el 10 de juny al Camp Nou

El Barça celebrarà els 25 anys de la primera Copa d'Europa del club el dia 10 de juny al Camp Nou. Aquest serà l'acte central i el fi de festa per homenatjar l'equip que va guanyar l'Orelluda a Wembley, el 1992.

No serà l'únic, però sí el que tindrà més ressò ja que es farà a l'estadi. Serà un partit, però no està clar el format, ni els minuts que jugarà cadascú ni qui hi haurà sobre la gespa. "He parlat amb la majoria de jugadors, me'n queden cinc o sis, i tinc una idea molt clara de què la gent vol fer", ha dit José Mari Bakero, comissionat d'aquests actes d'homenatge.

"Ha de ser una festa, que els jugadors i les famílies s'ho passin molt bé, i també la gent que vingui al Camp. Estem buscant l'equilibri entre la pilota, els rondos, el futbol... hem d'intentar posar tot això a l'acte però també ser intel·ligents i que la gent marxi contenta, amb la sensació que hem fet una bona festa", afegia Bakero, qui encara no podia concretar el format ni els exjugadors que hi assistirien. "Els noms són importants, sí, però encara ho és més el record", afegia.

L'acte serà el 10 de juny i no el dia 20 de maig ja que aquella setmana el Barça "està en plena competició i jugant-se moltes coses", explicava el vicepresident Jordi Cardoner, que es referia a la importància dels 25 anys d'aquella primera Copa d'Europa com "un abans i un després liderat per una figura com Johan Cruyff i més persones".

Setmana Wembley

L'acte al Camp Nou tancarà el recordatori a l'equip que va guanyar aquella primera Champions i tancarà, també, el que s'ha batejat com la Setmana Wembley, que consistirà en diferents ponències i col·loquis a l'Auditori 1899 (del 7 al 9 de juny) i un sopar d'homenatge amb la la plantilla.

Prèviament, el club ja haurà fet altres iniciatives, com disputar la darrera jornada de la temporada, prevista precisament per al dia 20 de maig, amb una samarreta taronja inspirada amb la que va vestir l'equip a la final del 1992. A més a més, aquest dimecres s'ha inaugurat l' Espai Wembley al Museu del club.

D'altra banda, es prepara una campanya digital #Wembley25 per explicar la importància d'aquell títol als més joves, els que "han sentit parlar de Wembley però no ho van viure", afegia el portaveu del Barça, Josep Vives. També hi haurà una programació especial a Barça TV i el concurs Minut 111, que començarà a emetre's el dia 2 i que serà "una espècie de Trivial del Barça entre les penyes", explicava Vives.

Prèviament, el club ja ha fet altres iniciatives com la samarreta del primer equip per aquesta temporada, que recorda la del 1992; la disputa del trofeu Joan Gamper amb la Sampdoria (rival a Wembley) o el carnet de soci 2017, recordant també els colors de la samarreta de la temporada; o una campanya perquè els que van ser a la final enviïn els seus records audiovisuals o fotogràfics al club.