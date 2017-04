Un aficionat amb una pistola de fogueig, retingut al RCDE Stadium

Segons ha explicat la Cadena COPE, els membres de seguretat de l’ Espanyol han retingut un aficionat amb una samarreta del Barça que portava una pistola de fogueig de baixa intensitat. El seguidor, que anava begut, no ha fet cap tret. Els Mossos s'han endut l'aficionat, d'uns 30 a 35 anys, que anava begut a la zona lateral, al sector, 291, on hauria increpat a aficionats de l'Espanyol. Dos Mossos que eren fora de servei a la graderia l'han retingut just abans que arribessin els serveis de seguretat, que l'han acompanyat fora del camp, on ha estat detingut.

Informa @qiglesias: Un aficionado ha entrado en la grada de Cornellá con una pistola de fogueo que podría llegar a haber usado — Tiempo de Juego (@tjcope) 29 d’abril de 2017

Un total de 31.708 espectadors han presenciat el derbi en directe, rècord del club blanc-i-blau aquesta temporada.