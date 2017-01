L’Aleix Vidal que brilla en atac i penalitza en defensa

Aleix Vidal va tornar a tenir minuts contra la Reial Societat i va demostrar, una vegada més, que quan més brilla és quan ocupa posicions davanteres. El lateral de Puigpelat va sortir a la segona part per rellevar Sergi Roberto i va donar l’assistència del quart gol, que deixava sentenciada l’eliminatòria després d’uns minuts de dubte al Camp Nou perquè els donostiarres s’havien acostat al marcador. Aleix va ser decisiu en atac de la mateixa manera que va tenir alguns problemes en defensa, on es va estrenar amb dues pèrdues que van originar atacs del conjunt visitant.

El millor Aleix es veu al davant, i la versió menys fiable apareix al darrere. Però el cas és que el futbolista català està entrant de mica en mica en la dinàmica del primer equip. De no anar ni convocat ha passat a jugar cinc partits en l’últim mes i mig (vacances de Nadal incloses), i ha contribuït als gols del Barça en aquests cinc partits. Contra el Borussia Mönchengladbach, a la Champions, va repartir una assistència, i una altra en el partit de Copa al Camp Nou contra l’Hèrcules. Aquest 2017 va jugar de titular contra el Las Palmas i va marcar els seu primer gol com a jugador blaugrana. Després tornaria a tenir minuts diumenge passat contra l’Eibar i ahir amb la Reial Societat, repartint dues assistències més, una per enfrontament. A més a més, contra els donostiarres hauria pogut anotar un nou gol, però Rulli va refusar l’un contra un en els últims compassos del partit.

“Sempre hem tingut endollats els jugadors, una altra cosa és que hagin jugat més o menys. Però el més important és la seva actitud”, destacava Luis Enrique, que es va desfer en elogis per la manera com es preparaven durant la temporada. “Tots entrenen al 100 per cent i això és una bona notícia per a l’entrenador, tot i que també li posi les coses més difícils a l’hora d’escollir. Però això és positiu per a l’equip”.

Sergi Roberto rep un cop de Piqué

Abans d’Aleix Vidal, el lateral dret titular va ser Sergi Roberto, futbolista que ha ocupat regularment aquesta posició des que Dani Alves va deixar el club. El de Reus, però, va ser substituït a la mitja part després que rebés un cop fortuït de Piqué a la cara, amb la bota, quan disputava una pilota a William José. Tot i que inicialment Sergi Roberto va seguir jugant, l’entrenador va optar per canviar-lo al descans.