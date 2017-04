Una artroscòpia determinarà el temps de baixa de Rafinha

Males notícies per a Rafinha. El migcampista brasiler s'havia lesionat contra el Granada i estava pendent de saber el temps que estaria de baixa per una lesió en el menisc intern del genoll dret. Encara no se sap, però sí que necessitarà una artroscòpia per determinar-ho.

"Després d’una nova valoració a les 48 hores, s’ha decidit practicar una artroscòpia al jugador del primer equip Rafinha el proper divendres a càrrec del Dr. Ramon Cugat i el Dr. Ricard Pruna. Un cop finalitzada la intervenció es determinarà el temps de baixa", ha dit el club en un comunicat.

Tot i que no es fa una aproximació del temps de baixa, podria ser d'un mes, com a mínim.