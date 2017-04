Iniesta: "No ens hem d’impacientar si el gol no arriba a l’inici"

Andrés Iniesta s'aferra al joc per pensar en les opcions de remuntada del Barça contra el Juventus. El resultat és "dolentíssim", "difícil", però el manxec creu en la remuntada perquè "hi ha plantilla i potencial per fer-ho" i perquè l'equip ja ha demostrat altres vegades que és capaç d'una gesta. Tot passa, diu, "per fer un partit perfecte en tots els sentits". "La nostra mentalitat és generar prou futbol com per fer-los dubtar, perquè a ells se'ls generi incertesa".

Per al blaugrana, serà clau "minimitzar" les opcions dels italians i, sobretot, "tenir paciència i saber patir quan toqui". Admet que, com més aviat es faci un gol, "molt millor", però demana "no impacientar-se si el gol no arriba a l'inici" malgrat que l'aposta sigui ofensiva des del primer minut. "No ens queda cap més opció que anar a l'atac amb tot. No podem especular ni considerar res més".

"Hem de crear l'ambient i les ocasions per capgirar l'eliminatòria" Andrés Iniesta Jugador del Barça

El migcampista confia en el paper del Camp Nou i espera que, futbolísticament, l'equip sigui capaç de portar l'eliminatòria a algun moment d'esperança. D'esperança real. "Hem de crear l'ambient i les ocasions per capgirar l'eliminatòria", afegeix el manxec.

Com va passar contra el PSG el dia del 6-1. "La situació d'ara s'hi assembla, per la necessitat que tenim. Tant de bo puguem repetir aquella energia que es va crear. És el que tots desitgem", diu Iniesta. Però el rival és un altre. "No sé com voldrà jugar la Juve, si anirà endavant, si es tancarà al darrere. Té la possibilitat de fer les dues coses. Nosaltres només podem fer una cosa, que és arriscar i sortir a fer molts gols. Són els riscos que estem obligats a prendre. La situació només ens marca un camí", ha comentat.

"La situació només ens marca un camí: anar a l'atac" Andrés Iniesta Jugador del Barça

Més temes

Renovació: "M'agafes en fred amb aquesta qüestió, ara. Demà ens juguem moltes coses".

Alves: "Ha sigut un dels millors fitxatges estrangers de la història del club. Ens ha donat i aportat molt".

10 anys del gol de Messi al Getafe: "No sé si és el millor gol. Amb Messi passa que, cada gol que esculls sembla millor que l'anterior".

Regularitat: "Ens ha costat ser regulars aquest any, no podem enganyar-nos amb aquesta lectura. Això també ens fa una mica més perillosos en un moment puntual, com demà, en una eliminatòria així. Ser regulars és la dificultat d'una temporada".