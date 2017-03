El barcelonisme s'acomiada de l'expresident Agustí Montal i Costa

El barcelonisme recorda aquest divendres la figura de l'expresident Agustí Montal i Costa. L'endemà del seu funeral a l'església de Sant Vicenç de Sarrià, el club ha habilitat un espai memorial a la zona de tribuna del Camp Nou, que ha obert a les 10 del matí i es podrà visitar fins les set de la tarda.

La pluja, que ha caigut amb intensitat a primera hora del matí, ha fet que l'afluència de seguidors sigui, per ara, poc considerable. Tot i així, alguns, principalment els més veterans, han desafiat les condicions meteorològiques per retre homenatge a qui va ser president del club entre el 1969 i el 1977, i que va deixar com a llegat la catalanització del club, el fitxatge de Johan Cruyff, títols o la construcció del Palau Blaugrana, entre d'altres.

Cap al migdia han visitat el memorial el president Josep Maria Bartomeu i una representació de la junta, on hi eren els vicepresidents Jordi Cardoner i Carles Vilarrubí, o els directius Nil Bladé i Pau Vilanova, entre d'altres.

540x306 El vicepresident Cardoner, al centre, visitant el memorial a Montal / FCB El vicepresident Cardoner, al centre, visitant el memorial a Montal / FCB

Un dels primers representants del club a visitar aquest espai memorial ha estat l'equip d'handbol, que ha fet un minut de silenci en record a l'expresident Montal.

📹🔵🔴 @FCBhandbol visita l'espai en memòria d'Agustí Montal President del Club del 1969 al 1977. Descansi en pau pic.twitter.com/kCbs3bvxJP — FCB Handbol (@FCBhandbol) 24 de març de 2017

El director d'esports professionals, Albert Soler, ha acompanyat l'equip d'handbol. També han visitat el memorial a Agustí Montal i Costa les seccions d'hoquei patins i bàsquet; mentre que Juan Carlos Unzué ha representat el primer equip de futbol, que avui tenia festa aprofitant l'aturada per seleccions del cap de setmana.