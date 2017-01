El bon joc i la mala dinàmica

El Barça està jugant bé. És difícil explicar-ho quan els resultats no acompanyen, quan l’equip no guanya o quan el rival, en alguns aspectes, és capaç de ser millor, però el Barça d’ara està creixent. No és el del mes de novembre, quan City, Sevilla o, sobretot, Reial Societat el van posar contra les cordes, sinó que és un equip amb més continuïtat, més agrupat, més coherent. Que està agafant embranzida. Luis Enrique no para de repetir el missatge: l’equip genera ocasions, s’entrena bé, però no té flor. No és tot qüestió, només, d’esperar que canviï la dinàmica, però, en el fons, es tracta d’això. Que la roda rodi a favor, no com fa ara.

“No estem en una dinàmica gaire favorable”, admetia l’asturià després de l’1-1 contra el Vila-real, i Busquets parlava de falta de “sort”. Fins i tot a Bilbao la derrota va venir de dues errades que van ser castigades com no sempre penalitzen. Però ara es troba en aquella fase en què tot són obstacles que s’han de saltar. És l’atzar -com també ho són les decisions arbitrals- que la millor època del barcelonisme va decidir apartar del joc perquè no era controlable.

El Barça només té influència en el joc, i toca parlar-ne, corregir-lo, millorar-lo. El primer és seguir cuidant la sortida per superar l’alta pressió rival, com probablement farà l’Athletic en fases del partit d’avui. No serà tan alta com a San Mamés, però reclamarà del Barça la màxima atenció en les primeres accions i a camp propi, on caldrà tenir calma per veure l’home lliure i triar -i, després, executar- la millor opció. Les pèrdues d’Alba o Iniesta no poden enxampar l’equip tan exposat com a Bilbao.

L’altre aspecte és l’aprofitament de les accions de superioritat per banda. Ja no només perquè la centrada de Digne es passegés per la frontal i acabés desembocant en un contracop letal, sinó perquè és una via d’atac paral·lela al joc interior.

L’equip està cada cop millor però marca menys (2,6) i encaixa més (1) que en els dos anys anteriors. Té una mitjana d’ocasions més alta (12,4) i xuta tants cops com l’any del triplet (16). Però ha baixat del 54% al 45% en l’eficàcia de remat. Només que s’afini la punteria...