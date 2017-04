Un brindis pel gol d’en Koeman

Hi ha moltes maneres de retre homenatge a un equip històric com el que va guanyar la primera Copa d’Europa del Barça, l’any 1992, però poques de tan originals com dedicar una cervesa a l’autor del gol decisiu. Aquesta ha sigut la idea de dos igualadins, Pol Doncel i Jose Roldán.

Ja fa més de quinze anys que treballen junts i en fa cinc que van fundar una empresa de valorització de residus. Comparteixen negoci i amistat, i també la passió pel futbol, pel Barça i per la cervesa. Per això, en les estones mortes, van començar a elaborar les seves pròpies receptes. Una cinquantena de diferents, segons expliquen. “Diuen que la diferència entre fer ciència i fer l’imbècil és apuntar-ho. I nosaltres anàvem prenent notes”, diu el Pol amb un somriure. Feien proves i deixaven tastar el resultat als familiars i amics. De mica en mica van anar perfeccionant la tècnica i així va ser com, l’abril passat, es van llançar a la piscina i van fundar l’empresa La Lenta, amb la qual van comercialitzar la seva primera marca: Optimista/Pessimista. Ja a finals d’any naixeria la que els ha donat més ressò, la Golden Koeman.

"Diuen que la diferència entre fer ciència i fer l’imbècil és apuntar-ho" Pol Doncel Emprenedor

Aquests dos emprenedors igualadins en parlen amb orgull, conscients que han matat dos ocells d’un tret. Són culers, sobretot el Pol, soci des que va néixer i que no es perd cap partit al Camp Nou. “És la seva religió”, diu el Jose per burxar-lo. Cap dels dos va ser a la final del 1992 però el Pol sí que va poder anar a Wembley el 2011. El Jose, en canvi, presumeix d’haver jugat dues vegades al Camp Nou amb motiu del Gran Repte, el campionat per a socis que organitza el club a l’estiu. Ara han fet un pas més, recordant i homenatjant la primera de les cinc Copes d’Europa que hi ha a les vitrines del Museu del Barça.

En realitat, el Pol i el Jose confessen que no van fer la cervesa pensant en l’heroi de Wembley, sinó que tot plegat va venir després. Tenen amistat amb uns dissenyadors d’Igualada que es van encarregar del màrqueting. “Nosaltres fem el producte de dintre. El de fora el deixem per als professionals”, comenten. Dels dissenyadors va ser la idea del nom i del dibuix de l’etiqueta, amb una K que simula estar xutant la pilota i una porteria al fons. “És un tipus golden ale. Al principi ens va fer gràcia la idea i ens ho preníem mig de broma. Després vam veure que es complien 25 anys de la primera Champions del Barça i que funcionava -comenta el Pol-. Quan vam ensenyar la cervesa, la reacció va ser diversa. Als més joves els costava d’entendre. Fins i tot vam meditar si calia posar l’apòstrof (gol d’en) o no, però vam declinar-ho perquè hauria significat explicar massa l’acudit”.

“Hi ha moltes cerveses artesanes i l’objectiu era cridar l’atenció, que la gent la tastés, encara que fos una vegada”, remata el Jose, que reconeix que el ressò mediàtic els ha ajudat a augmentar les vendes més enllà de la comarca. Han fet diana.

Però, i Ronald Koeman? Com es prendria això de tenir una cervesa amb el seu nom? Calia demanar-li permís? Aquests dubtes també els tenien el Pol i el Jose, tot i que van tirar pel dret i van comercialitzar el producte sense pensar-s’ho dos cops. “És difícil arribar a aquestes figures perquè viuen en un món a part. No volíem que s’ho prengués malament. Li vam enviar una caixa a través de l’Everton i al cap d’un temps ens va contestar, donant-nos les gràcies, agraït per l’homenatge”, explica el Jose. “Entenem que és l’únic que es podia queixar però ens ha donat permís, així que no hi ha problema. Ha entès que era un homenatge i se sent honorat”, remata el Pol, vestit per a l’ocasió amb una rèplica de la samarreta que va vestir el Barça a Wembley el 1992, i que també forma part del màrqueting. De ben segur que demà se la torna a posar per mirar el clàssic, tot assaborint la seva cervesa.